Австралийский суд установил, что Бен Робертс-Смит (на фото в центре), награжденный Крестом Виктории за храбрость, вероятно, убивал безоружных гражданских лиц в Афганистане, как сообщали три газеты в 2018 году.

Робертс-Смит, бывший солдат элитного полка специальных воздушных служб (SASR), подал в суд на Sydney Morning Herald, The Age и Canberra Times за клевету после того, как они сообщили, что он убивал афганцев во время нескольких командировок в страну.

Он утверждал, что публикации подорвали его репутацию и представили как человека, который «нарушил моральные и юридические правила ведения боевых действий» и «опозорил свою страну и австралийскую армию».

В кратком судебном решении, зачитанном в Сиднее в четверг, судья Энтони Бесанко заявил, что с учетом баланса вероятностей — стандарта доказывания для гражданского процесса — «ответчики установили существенную истину» нескольких утверждений, в том числе обвинения Робертса в 2012 году. -Смит скинул безоружного афганца в наручниках со скалы, а затем приказал двум солдатам из своего подразделения убить тяжелораненого.

Бесанко обнаружил, что журналисты также подтвердили правдивость сообщений о том, что в 2009 году он убил афганца-инвалида, а также приказал казнить человека, который спрятался в туннеле разбомбленного объекта, известного как «Виски 108».

Публикации выбрали защиту правды, и дело потрясло Австралию на протяжении 110 дней слушаний, которые были отложены из-за пандемии COVID-19 и завершились заключительными аргументами в июле 2022 года.

Показания дали около 40 свидетелей, в том числе военнослужащие и бывшие солдаты, некоторых из которых Робертс-Смит обвинил в ревности и лжи.

Эндрю Кеньон, профессор Юридической школы Мельбурна и эксперт по законодательству о СМИ, свободе выражения мнений и диффамации, сказал, что результат был убийственным для ветерана.

«Его имя будет очень тесно связано в общественном сознании с убийствами, которые, по словам судьи, он совершил напрямую или заказал посредством других действий», — говорит Кеньон. «Таким образом, это классическое дело о диффамации (распространении порочащих сведений - прим. ГИ), где самым сильным результатом является изменение репутации человека, который возбудил дело».

Судья установил, что Робертс-Смит, который не был в суде для вынесения приговора, также издевался над однополчанами, но сказал, что другие обвинения в правонарушениях не доказаны, в том числе то, что он был соучастником двух других убийств в Афганистане в 2012 году и что он бил свою любовницу.

Полное публичное решение не будет доступно до понедельника после того, как правительство попросило отложить его публикацию по соображениям национальной безопасности.

Решение в четверг было принято на фоне растущего внимания к поведению австралийских военных.

В знаменательном отчете Бреретона, опубликованном в сильно отредактированном виде в 2020 году, были обнаружены «достоверные доказательства» того, что бойцы австралийского спецназа незаконно убили 39 человек во время дислокации в Афганистане.

В отчете не упоминались имена солдат, но в нем рекомендовалось провести расследование в отношении 19 нынешних или бывших сотрудников спецназа в связи с 23 инцидентами, связанными с убийствами «заключенных, фермеров или гражданских лиц» в период с 2009 по 2013 год.

Было создано Управление специального расследования (OSI), которое в марте предъявило обвинение 41-летнему бывшему военнослужащему в убийстве в связи со смертью афганца.

Он является первым военнослужащим австралийских вооруженных сил, которому предъявлено обвинение в военных преступлениях, и в случае признания его виновным ему грозит пожизненное заключение.

Команда юристов Смита-Робертса заявила, что они могут рассмотреть апелляцию и у них есть 42 дня, чтобы уведомить суд, если они планируют это сделать.

Слушание по расходам состоится через четыре недели. По словам Кеньона, чрезвычайно сложное дело обошлось в 25 миллионов австралийских долларов (16,2 миллиона долларов) и является самым дорогим делом о диффамации, которое когда-либо видела страна.

Здесь можно было бы дежурно напомнить о том, как в России обстоит дело с признанием военных преступлений, но это излишне. И так все понимают. Так что просто обратим внимание на то, что стало это возможным благодаря свободной прессе, которой никто не пытается заткнуть рот за "фейки об австралийской армии".