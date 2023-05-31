Турция после выборов: пять вызовов для Эрдогана

Жесткий экономический выбор

На прошлой неделе Центральный банк Турции сообщил об отрицательных чистых валютных резервах впервые с 2002 года, с балансом в $151,3 млн в минусе по состоянию на 19 мая. Эрдогану удалось финансировать свою "неортодоксальную" денежно-кредитную политику поддержания низких процентных ставок за счет валютных свопов и вливаний миллиардов долларов от союзников по Персидскому заливу и России. Однако эти ресурсы были исчерпаны.

Экономическая команда Эрдогана использует лазейки, в основном через государственные банки, для стабилизации курса турецкой лиры по отношению к доллару США. Несмотря на безудержную инфляцию, лира сохраняет стабильный обменный курс по отношению к доллару, из-за чего турецким экспортерам становится все труднее конкурировать со своими международными конкурентами.

Некоторые экспортеры призывают к 25-процентному снижению стоимости лиры по отношению к доллару, чтобы повысить свою конкурентоспособность, потому что турецкие товары сейчас переоценены и сравнительно дороже, чем товары из других стран. В результате такой динамики дефицит торгового баланса Турции увеличился на 44% в апреле, достигнув 8,85 млрд долларов по сравнению с 6,15 млрд долларов в предыдущем году.

Несмотря на надежды Эрдогана, в апреле экспорт упал на 17 процентов до 19,3 миллиарда долларов.

В стране царит паника, так как многие горожане снимают валюту из банков и хранят ее в сейфах. Банки, тем временем, изо всех сил пытаются удовлетворить спрос.

Morgan Stanley прогнозирует 29-процентное падение курса лиры в ближайшие месяцы, если президент не изменит курс. Неясно, какой путь выберет Эрдоган. В недавнем заявлении он сказал, что намерен твердо управлять экономикой на основе доверия и стабильности. Эрдоган добавил, что он стремится создать международно-признанную экономику, ориентированную на управление финансами, инвестиции и занятость.

Муниципальные выборы

Еще одним важным электоральным испытанием для Эрдогана станут выборы мэров, запланированные на март 2024 года. Эрдоган считает их решающими и рассматривает их как вотум доверия. Он призвал своих сторонников работать над возвращением крупных городов, таких как Стамбул, Анкара и Анталья, которые были проиграны оппозицией на муниципальных выборах 2019 года.

Однако, хотя это будет тяжелая битва, у Эрдогана могут быть некоторые преимущества, если оппозиция не сможет сохранить свое единство и поддержку курдских избирателей в городских центрах.

Кроме того, решение суда, вынесенное мэру Стамбула Экрему Имамоглу, который является ведущей фигурой в оппозиционной Республиканской народной партии, может привести к его изгнанию из политики на несколько лет, решение, которое может поддержать Эрдоган.

Эрдоган выиграл президентские выборы 2018 года, набрав 52 процента голосов, но потерял контроль над крупными городами в пользу оппозиции в течение 10 месяцев. В турецкой политике возможно все.

Кризис беженцев

Присутствие 3,7 млн ​​сирийских беженцев в Турции стало серьезной проблемой, особенно подчеркиваемой оппозицией. Враждебность по отношению к сирийцам нарастает с 2020 года, когда экономические трудности Турции начала ощущать общественность, обратившаяся против беженцев, приютившихся в стране за последнее десятилетие.

За последние две недели Эрдоган неоднократно заявлял, что не планирует массово депортировать сирийцев в Сирию, считая это бесчеловечным и неисламским. Однако политика против беженцев получила значительную поддержку, что вынудило Эрдогана вступить в союз с ультранационалистом Синаном Оганом, который выступал за изгнание сирийцев во время выборов.

В своем выступлении в воскресенье вечером Эрдоган подтвердил свою приверженность политике, основанной на добровольном возвращении. Он также упомянул, что 600 000 сирийцев уже вернулись в районы на севере Сирии, находящиеся под контролем оппозиции. Президент добавил, что благодаря сотрудничеству с Катаром и новому проекту переселения Турция стремится способствовать возвращению еще одного миллиона сирийцев в ближайшие годы.

Однако, если экономическая ситуация продолжит ухудшаться, напряженность может возрасти еще больше, поскольку часть турецкого общества считает, что сирийцы воруют рабочие места и способствуют культурным проблемам, поощряя расизм и ксенофобию.

Членство Швеции в НАТО

Во время интервью в этом месяце Эрдоган выразил нежелание ратифицировать членство Швеции в НАТО, пожаловавшись, что скандинавская страна недостаточно делает для борьбы с терроризмом.

Эрдоган часто занимает жесткую позицию, когда есть возможность заключить сделку.

Добиваясь присоединения Швеции к альянсу, Конгресс США предложил членство Швеции в качестве условия продажи Турции истребителей F-16.

Администрации Эрдогана это предложение не понравилось, поскольку официальные лица в Анкаре не уверены, сдержат ли сенаторы, такие как демократ Боб Менендес, свое слово, и поддержат ли другие конгрессмены это условие.

Ситуация представляет собой скользкую дорожку, потому что Конгресс не обязательно проголосует за что-то, обещанное Эрдогану.

Тем не менее, турецкие официальные лица заявили, что они по-прежнему поддерживают членство Швеции, но хотели бы, чтобы Стокгольм принял меры против присутствия подозреваемых членов вооруженной группировки РПК.

Сирийское примирение

Эрдоган приложил усилия для восстановления отношений с главой сирийского режима Башаром Асадом при содействии России. Анкара считает, что установление связей с Дамаском имеет решающее значение, учитывая военное присутствие Турции на севере Сирии и потребность Асада в международном признании и торговом пути.

Эрдоган стремится убедить Асада принять меры против сирийских курдских вооруженных организаций, которые Анкара считает террористическими группами. В конечном итоге она стремится заключить сделку с Асадом, которая облегчит возвращение беженцев и приведет к конституционным изменениям, позволяющим включить сирийскую оппозицию в государственный процесс.

Примирение рассматривается как ключевое для внутренней политики Турции, поскольку оно помогло бы ослабить антисирийские настроения в обществе и создать условия, полезные для лучшего сожительства.

Таковы вкратце пять основных вызовов, с которыми Эрдогану приходится сталкиваться уже прямо сейчас.