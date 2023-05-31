Армия Судана вышла из переговоров о перемирии

Армия Судана приостановила свое участие в переговорах о прекращении огня и гуманитарном доступе, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник в суданской дипломатии. Этот шаг вызвал опасения возобновления боевых действий, в результате которых десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Переговоры с противоборствующими военизированными Силами быстрого реагирования (СБР) начались в городе Джидда в Саудовской Аравии в начале мая и привели к декларации обязательств по защите гражданского населения и двум краткосрочным соглашениям о прекращении огня, которые неоднократно нарушались.

Армия и СБР договорились продлить недельное соглашение о прекращении огня на пять дней незадолго до истечения срока его действия поздно вечером в понедельник.

До позднего вторника сообщалось об интенсивных столкновениях в столице Судана Хартуме, жители также сообщали об интенсивных боях во всех трех соседних городах, которые составляют большую столицу Судана в районе слияния Нила - Хартум, Омдурман и Северный Хартум.

Мохамед Валль из Al Jazeera говорит, что приостановка перемирия стала кульминацией нескольких недель разочарования со стороны суданского правительства.

«[СБР] продолжали нарушать режим прекращения огня, и в этом перемирии нет никакого смысла», — сказал Валль.

«Цель переговоров в Джидде состояла в том, чтобы остановить нарушения и помочь гражданскому населению реорганизовать свою жизнь», — добавил Валль. «Но этого до сих пор не произошло. У нас есть люди, которые все еще уезжают из Хартума. У нас есть люди, которые все еще заперты в своих домах, потому что СБР, согласно сообщениям, использует мирных жителей в качестве живого щита».

Перемирие было достигнуто при посредничестве Саудовской Аравии и Соединенных Штатов, которые заявляют, что оно было нарушено обеими сторонами, но при этом была разрешена доставка помощи.

Война вынудила почти 1,4 миллиона человек покинуть свои дома, в том числе более 350 000 человек перебрались в соседние страны.

По оценкам Организации Объединенных Наций, спустя более шести недель после начала конфликта более половины населения — 25 миллионов человек — нуждаются в помощи и защите.

Районы столицы пострадали от массовых грабежей и частых отключений электричества и водоснабжения. Большинство больниц прекратили свою работу.

ООН, некоторые агентства по оказанию помощи, посольства и части центрального правительства Судана переместили свои операции в Порт-Судан, на берегу Красного моря, главный транспортный узел, где пока не было боев.