Сирийские беженцы возвращаются в Сирию под крыло РПК

Первые семь семей сирийских беженцев в Ливане прибыли в районы северной и восточной Сирии, спасаясь от принудительной депортации со стороны ливанских спецслужб.

Сирийские беженцы превратились в инструмент эксплуатации и вымогательства со стороны режима в Дамаске и стран, в которых они искали убежища. О том, что беженцы могут быть капиталом, однако, хорошо помнит т.н. "Автономная администрация Северной и Восточной Сирии", то есть режим под началом РПК на северо-востоке Сирии. Они как раз стали подавать сигналы о готовности пойти на урегулирование кризиса с сирийскими беженцами, который день ото дня обостряется.

В апреле этого года Рожава заявила о готовности принять сирийских беженцев на фоне ксенофобской кампании, которой они подверглись в Ливане, а также страха сирийцев отправляться в районы под контролем Башара Асада и районы под контролем протурецких сил.

В том же духе, 27 апреля администрация объявила о создании комитета по обеспечению возвращения застрявших в Судане сирийцев, и в рамках своих усилий по эвакуации сирийцев администрация позавчера вернула первую партия застрявших в Судане сирийцев за свой счет. В эту группу вошли более 160 человек, в том числе женщины и дети, из разных районов северной и восточной Сирии.

Вернувшиеся сирийцы были приняты членом комитета по эвакуации сирийских беженцев в Судане Мустафой Бали в городе Камышлы. Бали сказал, что эвакуация этой партии заняла месяц непрерывной связи со многими международными сторонами для обеспечения эвакуации сирийцев.

И вот теперь группы сирийцев начинают прибывать из Ливана.

Здесь следует понимать, что возвращение сирийских беженцев для администрации РПК несет серьезный практический резон. Фактически это повышает значимость Рожавы как гуманитарной гавани для мирного населения, которое не хочет возвращаться к асадитам, и которому уже не рады в Турции и Ливане. А значит, роль Рожавы для Запада и международного сообщества будет только крепнуть.

Ну и большой привет всем турецким ультранационалистам, которые своими руками, изгоняя беженцев, укрепляют настоящего врага.