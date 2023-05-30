Столкновения в Косово: как западные страны повторяют старые ошибки

Несмотря на поддержку Косово, ЕС и США критикуют Приштину за дестабилизацию ситуации и призывают власти к «деэскалации». У многих экспертов это вызывает чувство дежавю, так как западные страны один в один повторяют свои глупости начала 90-х годов. Косово - суверенное государство, признанное США и странами ЕС, но при этом они же не дают ему состояться как государству, вместо этого поддерживают его в подвешенном полуколониальном переходном состоянии, как и Боснию.

Именно неспособность Приштины полностью установить действие конституции Косово на всей территории страны и является причиной дестабилизации. В соседней Сербии есть населенные албанцами районы Прешево, но нет никакого цирка вроде того, что регулярно возникает на севере Косово. Именно потому что там присутствует сербское государство. В случае же с косовским государством страны Запада играют в роль медиатора и используют риторику "обеих сторон", вместо того, чтобы твердо взять курс на поддержку самого прозападного в мире мусульманского государства.

Логично, что сербы все это видят как знак слабости НАТО и неготовности по настоящему защищать Косово от посягательств сербов. В итоге это опять закончится как в Боснии, когда сербы при поддержки московских братушек, начнут похищать международных миротворцев и привязывать их к взлетно-посадочным полосам. Ну а боснийцев и албанцев ждут новые Сребреница и Рачак.