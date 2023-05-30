Столкновения в Косово: как западные страны повторяют старые ошибки

Полиция и солдаты НАТО столкнулись с протестующими сербами на севере Косова, где произошли беспорядки из-за назначения мэрами этнических албанцев.
Слезоточивый газ и светошумовые гранаты были применены для сдерживания протестующих в городе Звечан после того, как они попытались вторгнуться в правительственное здание.
Солдаты НАТО также сформировали кордон безопасности вокруг двух других администраций.
Кризис начался в апреле, когда косовские сербы бойкотировали местные выборы, позволив этническим албанцам взять под свой контроль местные советы при явке менее четырех процентов.
И ЕС, и США критикуют косовские власти за "дестабилизацию ситуации" на севере Косово и предостерегают от любых действий, способных вызвать там этническую напряженность.
Напомним, что Косово провозгласило независимость от Сербии в феврале 2008 года.
Его признали США, Турция и основные страны Европейского Союза, но Сербия, поддерживаемая своим могущественным союзником Россией, отказывается это сделать, как и большинство этнических сербов в Косово.
В то время как этнические албанцы составляют более 90% населения Косово в целом, сербы составляют большинство населения северного региона.
НАТО заявило, что среди пострадавших в результате столкновений в понедельник были миротворцы из Италии и Венгрии.
Официальные лица заявили, что 30 военнослужащих получили ранения, в том числе переломы и ожоги от самодельных взрывных зажигательных устройств. Также трое военнослужащих были ранены из огнестрельного оружия.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таджани сказал, что 11 человек были итальянцами, трое из которых находятся в тяжелом, но не угрожающем жизни состоянии. Министерство обороны Венгрии заявило, что по меньшей мере 20 ее солдат получили ранения, а семеро находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.
По делу о нападениях задержаны пять человек.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что более 50 сербов нуждались в госпитализации, и еще больше получили ранения.
Протестующие были возмущены не только приходом к власти мэров этнических албанцев, но и действиями косовской полиции, прибывшей с оружием и бронетехникой.
Их еще больше спровоцировал тот факт, что сербские флаги были сняты с муниципальных зданий и заменены флагами Косово.
Премьер-министр Косово Альбин Курти настаивал на том, что силы безопасности просто обеспечивают, чтобы демократически избранные мэры могли представлять своих избирателей.
Но его обвиняют в том, что он пытается создать хаос для всех в регионе, пытаясь установить лидеров, у которых нет заслуживающего доверия мандата.
«Не позволяйте этим фальшивым мэрам войти сюда, потому что они набрали 50 голосов», — говорит Игорь Шимич, заместитель главы Сербского списка, крупнейшей партии косовских сербов, которую поддерживает Белград.
Худшие случаи насилия в понедельник произошли в Звечане. Рано утром у муниципального здания собралась толпа, которая пыталась помешать новому мэру, этническому албанцу, войти в здание.
Солдаты НАТО сначала попытались отделить протестующих от полиции, но позже разогнали толпу, используя щиты и дубинки, сообщает информационное агентство AFP.
Агентство сообщает, что несколько протестующих бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью.
Полиция Косово заявила, что одна из их машин была подожжена, а на других машинах были написаны «провокационные надписи с сербской и российской символикой».
НАТО назвало атаки «абсолютно неприемлемыми», добавив в заявлении, что оно призвало все стороны «воздерживаться от действий, которые еще больше разжигают напряженность, и вести диалог».
А командующий оперативной группой генерал-майор Анджело Микеле Ристучча призвал обе стороны «взять на себя полную ответственность за то, что произошло, и предотвратить дальнейшую эскалацию, а не прятаться за ложными рассказами».
Между тем Вучич привел армию в высшую боевую готовность в ответ на новые протесты. В пятницу после аналогичных столкновений он перебросил армейские части к границе с Косово .
Недавние беспорядки начались после того, как косовские сербы, составляющие около 5% от 1,8-миллионного населения страны в целом, бойкотировали апрельские выборы в местные органы власти в четырех северных муниципалитетах, большинство из которых составляют сербы. Это позволило этническим албанцам взять под свой контроль советы.
Белград поддержал бойкот, в результате которого явка составила всего 3,47%, инициированный после того, как сербская община потребовала создания обещанной ассоциации сербских муниципалитетов.
Несмотря на поддержку Косово, ЕС и США критикуют Приштину за дестабилизацию ситуации и призывают власти к «деэскалации». У многих экспертов это вызывает чувство дежавю, так как западные страны один в один повторяют свои глупости начала 90-х годов. Косово - суверенное государство, признанное США и странами ЕС, но при этом они же не дают ему состояться как государству, вместо этого поддерживают его в подвешенном полуколониальном переходном состоянии, как и Боснию.
Именно неспособность Приштины полностью установить действие конституции Косово на всей территории страны и является причиной дестабилизации. В соседней Сербии есть населенные албанцами районы Прешево, но нет никакого цирка вроде того, что регулярно возникает на севере Косово. Именно потому что там присутствует сербское государство. В случае же с косовским государством страны Запада играют в роль медиатора и используют риторику "обеих сторон", вместо того, чтобы твердо взять курс на поддержку самого прозападного в мире мусульманского государства.
Логично, что сербы все это видят как знак слабости НАТО и неготовности по настоящему защищать Косово от посягательств сербов. В итоге это опять закончится как в Боснии, когда сербы при поддержки московских братушек, начнут похищать международных миротворцев и привязывать их к взлетно-посадочным полосам. Ну а боснийцев и албанцев ждут новые Сребреница и Рачак.