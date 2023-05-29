Судан: армия мобилизует отставных военнослужащих

Согласно заявлению, опубликованному в пятницу, министерство обороны Судана призвало отставных армейских военнослужащих выйти из отставки и присоединиться к борьбе против военизированных Сил быстрого реагирования.

Министерство призвало вернувшихся солдат сообщить об этом ближайшему военному командованию и оказать помощь в борьбе против СБР, говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице министерства в Facebook .

Министерство также призвало «всех офицеров, унтер-офицеров и отставных солдат вооруженных сил в возрасте до 65 лет, способных физически и с медицинской точки зрения, поддержать военные усилия», говорится в заявлении, добавив, что приказ вступит в силу в воскресенье.

В заявлении была сделана попытка прояснить предыдущее объявление, вызвавшее споры.

В более раннем заявлении министерство призвало всех лиц, способных взять в руки оружие, вооружиться в ближайшем военном командовании для «самозащиты».

Заявление вызвало критику со стороны суданских пользователей социальных сетей, которые обвинили министерство в вовлечении гражданских лиц в конфликт.

По данным Суданского врачебного синдиката, на сегодняшний день в ходе боевых действий погибло не менее 863 человек, а сотни тысяч пытались покинуть свои дома в безопасное место.

Боевые действия вспыхнули 15 апреля после нескольких лет напряженности между главнокомандующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главнокомандующим СБР Мохамедом Хамданом Дагало, широко известным как Хемедти.

Призыв отставных военнослужащих (пока только их) указывает, что конфликт скорее всего не разрешится в скором времени. Обе стороны мобилизуются и готовятся к затяжной войне.