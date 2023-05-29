Израильские силы убили палестинца в ходе рейда на Западном берегу

Израильские силы убили палестинца в понедельник на оккупированном Западном берегу, сообщило министерство здравоохранения Палестины.

Ведомство заявило, что 37-летний Ашраф Мохаммед Ибрагим был "застрелен израильскими оккупантами" в северном городе Дженин.

По данным официального палестинского информационного агентства WAFA , Ибрагим был офицером палестинской разведывательной службы .

По словам израильских военных, во время рейда палестинские боевики открыли огонь по израильским силам и забросали их взрывчаткой.

По данным правозащитных групп палестинских заключенных, в Дженине было арестовано шесть человек.

Израильские силы регулярно проводят рейды на Западном берегу, который был оккупирован Израилем после Шестидневной войны 1967 года.

За последние месяцы в Дженине были убиты десятки палестинцев, в том числе дети.

Согласно подсчетам AFP, составленным из официальных источников, с начала года были убиты по меньшей мере 155 палестинцев, 20 израильтян, украинец и итальянец.