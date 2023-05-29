Конфликт на ирано-афганской границе: трое убитых

Двое иранских пограничников и один афганский боец Талибана были убиты после того, как в субботу возле пограничного поста между Ираном и Афганистаном вспыхнула стрельба, резко обострившая напряженность между двумя странами на фоне спора о правах на воду.

«Сегодня в провинции Нимроз иранские пограничники открыли огонь в сторону Афганистана, что было встречено ответной реакцией», — заявил официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Абдул Нафи Такор.

«Сейчас ситуация находится под контролем. Исламский Эмират [Афганистан] не хочет воевать со своими соседями», — сказал представитель, не называя жертв.

По его словам, с каждой стороны погибло по одному человеку, несколько получили ранения. Однако официальное информационное агентство Ирана IRNA позже сообщило, что двое иранских пограничников были убиты и двое иранских мирных жителей получили ранения.

Полуофициальная англоязычная газета Tehran Times сообщила, что трое иранских пограничников были убиты.

Насилие началось после того, как президент Ирана Эбрагим Раиси в этом месяце предупредил талибов, чтобы они не нарушали договор 1973 года, ограничивая поток воды из реки Гильменд в восточные районы Ирана. Афганцы отвергли это обвинение.

Энаятулла Ховаразми, представитель министерства обороны ИЭА, сказал: «К сожалению, сегодня в очередной раз в приграничных районах округа Конг провинции Нимроз произошла стрельба иранских солдат, [и] конфликт… вспыхнул».

«Исламский Эмират Афганистан считает диалог и переговоры разумным способом решения любой проблемы. Оправдания войны и негативных действий не в интересах ни одной из сторон», — сказал Ховаразми.

Иран, в свою очередь, обвинил силы талибов в том, что они открыли огонь первыми.

IRNA процитировало слова заместителя начальника полиции Ирана Касема Резаи: «Не соблюдая международные законы и добрососедство, силы Талибана начали стрелять по контрольно-пропускному пункту Сасоли… что вызвало решительный ответ».

После столкновения иранские власти закрыли пограничный пост Милак-Зарандж, крупный торговый переход, а не место столкновения, до дальнейшего уведомления, сообщает IRNA.

Согласно изданию, иранские пограничники заявили, что они «использовали свой превосходящий шквальный огонь, чтобы причинить жертвы и серьезный ущерб».

Правозащитная группа HalVash, которая сообщает о проблемах, затрагивающих белуджей в преимущественно суннитской провинции Систан и Белуджистан, цитирует местных жителей, которые говорят, что боевые действия произошли недалеко от района Канг в Нимрозе. Сообщается, что некоторые люди в этом районе бежали от насилия.

Замечания Раиси, адресованные талибам о правах Ирана, были одними из самых резких в связи с давними опасениями по поводу воды в Иране. Река Гильменд, протяженностью более 1000 километров, протекающая через границу, перекрывается плотиной на афганской стороне для выработки электроэнергии и орошения сельскохозяйственных земель.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, засуха была проблемой в Иране около 30 лет, но за последнее десятилетие она усугубилась. Метеорологическая организация Ирана сообщает, что, по оценкам, 97 процентов территории страны в настоящее время сталкиваются с той или иной степенью засухи.

Ранее в субботу исполняющий обязанности министра иностранных дел ИЭА Амир Хан Муттаки встретился с посланником Ирана в Афганистане, чтобы обсудить права на воду в реке Гильменд, согласно твитам официального представителя афганского министерства иностранных дел Зии Ахмада.

Но в остальном напряженность росла. Еще одно видео, размещенное в Интернете в последние дни, якобы демонстрирует противостояние с иранскими силами и талибами, когда иранские строители пытались укрепить границу между двумя странами.

В последние дни проталибские аккаунты в сети также поделились видео с песней, призывающей исполняющего обязанности министра обороны муллу Мохаммада Якуба противостоять Ирану. Мулла Якуб — ​​сын муллы Мохаммада Омара, покойного основателя талибов и первого верховного лидера.

Конечно, между Тегераном и Кабулом есть и другие конфликтные точки. Иран обвиняет талибов в потакании сепаратизму и суннитскому фундаментализму в Белуджистане, где давно происходит борьба с хомейнистским режимом. Ряд белуджских лидеров укрываются в Афганистане. С другой стороны, на Иран явно хочет опираться таджикская и шиитская оппозиция в самом Афганистане. В случае перерастания в полномасштабный конфликт обе стороны почти наверняка будут использовать пятые колонны на территориях друг у друга.

Примечательно, что в наших отечественных ресурсах ответственность за разжигание конфликта однозначно возложили на талибов, а некоторые даже призвали российские власти поддержать антиталибскую оппозицию и вероятную иранскую "СВО" в Афганистане. Тут понятно, Иран - стратегический партнер РФ, а талибы это признанная террористическая организация. И если Москва таки влезет воевать еще и в Центральной Азии, никто из нас не сделает удивленное лицо, не так ли?