Турция после выборов: дилемма отодвинулась, но не снята

Главный результат прошедших в Турции президентских выборов это не сама победа Реджепа Тайипа Эрдогана над Кемалем Кылычдароглу, а то обстоятельство, что, во-первых, они прошли конкурентно и честно, во-вторых, их результаты признаны как победителями, так и проигравшими.

Как мы писали ранее, основной риск этих выборов для Турции заключался в том, что по их итогам она могла либо свалиться в гражданскую войну, либо превратиться в диктатуру. И главной заслугой Эрдогана стало то, что он не допустил этого, что имея такую власть, которая у него есть, не злоупотребил ею, пошел на конкурентные выборы, рискнул вторым туром и одержал в нем честную победу.

Оказывается, что когда у правителя есть действительно массовая народная поддержка, чтобы сохранять власть, необязательно расстреливать оппозиционных политиков у главной площади страны или мазать им трусы ядом, а потом сажать в тюрьму на двадцать лет, необязательно не допускать на выборы потенциально опасных конкурентов или через электронное голосование подтасовывать миллионы голосов. Оказывается, можно просто раз за разом вступать в честную схватку и побеждать в ней, как это до сих пор делал Эрдоган.

Но, если говорить уже о самих электоральных результатах этих выборов, нельзя не заметить, что с каждым разом такая победа дается Эрдогану все сложней. И если на президентских выборах 2018 года он победил уже в первом туре с 52,59%, а его основной конкурент, считавшийся достаточно сильным кандидатом Мухаррем Инже получил лишь 30,64%, то в этот раз для победы Эрдогану потребовался уже второй тур, а такой откровенно слабый кандидат как Кемаль Кылычдароглу сумел набрать в нем целых 47,86% против 52,14% у Эрдогана. То есть, Эрдоган победил с перевесом менее, чем в 5% голосов. На грани...

С учетом того, что Эрдоган заявил, что это его последние президентские выборы, к следующим Турция окажется перед не менее серьезной дилеммой, чем сейчас. Ведь может быть так, что за это время партия власти сумеет выдвинуть и раскрутить сильного, молодого и харизматичного преемника Эрдогана, который уверенно выиграет выборы, как когда-то это делал он. Но есть риск того, что на следующие выборы с более сильным кандидатом выйдет как раз оппозиция, а у партии власти ее не окажется. И что тогда?

Опасаясь за исход этих выборов, некоторые из наших читателей в Турции, были готовы чуть ли ни собирать чемоданы, если победит Кемаль Кылычдароглу, так как боялись антирелигиозного реванша. И это при том, что консервативные партии, как в правящей коалиции, так и в оппозиции к тому времени получили примерно 60% мест в парламенте. А все потому, что проведенная в 2016 года конституционная реформа наделяет президента такими полномочиями, что он может править наперекор парламентскому большинству, а это значит, что кто выигрывает президентские выборы, выигрывает почти все, а кто проигрывает, проигрывает почти все.

Вот и получается, что от того, на чью чашу весов лягут всего несколько процентов голосов, зависит, собирать людям чемоданы или нет. Поэтому мы искренне желаем братской Турции, чтобы она пришла к такой системе, при которой права и интересы ее граждан, и прежде всего соблюдающих мусульман, защищены настолько надежно, чтобы им не приходилось сидеть перед выборами на чемоданах, а можно было наблюдать за их исходом так, как следят за увлекательным футбольным матчем.

Реджепу Тайипу Эрдогану хватило ответственности для того, чтобы не обрекать Турцию ни на гражданскую войну, ни на диктатуру по результатам этих выборов. Будем надеяться на то, что оставшийся ему президентский срок он использует, чтобы достроить такую страну, в которой перед каждыми выборами такая дилемма вообще не будет стоять.