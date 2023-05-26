Судан: стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия

Воюющие стороны в Судане обвинили друг друга в нарушении последнего соглашения о прекращении огня , которое было достигнуто при посредничестве США и Саудовской Аравией, и вступило в силу три дня назад.
По словам очевидцев, столкновения между соперничающими группировками вновь вспыхнули в четверг в Хартуме и соседнем Омдурмане, а также в стратегическом городе Эль-Обейд на юго-западе.
Жители городов Омдурман и Хартум сообщили, что слышали ночную перестрелку между Силами быстрого реагирования и суданской армией.
Хартум, Омдурман и Северный Хартум составляют большую столицу Судана. Они разделены слиянием Голубого Нила и Белого Нила.
Недельное прекращение огня было достигнуто после пяти недель боев в Хартуме и вспышек боевых действий в других частях Судана, включая давно неспокойный западный регион Дарфур. Оно должно было позволить столь необходимой гуманитарной помощи добраться до опустошенных войной районов.
Перемирие было нарушено всего через несколько минут после того, как оно вступило в силу в понедельник вечером, когда жители столицы Хартума сообщили о воздушных атаках и артиллерийском обстреле города.
С тех пор имели место новые нарушения соглашения о прекращении огня. Чуда не случилось, это перемирие оказалось не более успешным чем ряд тех, что были перед ним.
Неясно, получила ли какая-либо из сторон преимущество в последние недели боевых действий.
В заявлении, опубликованном поздно вечером в среду, СБР во главе с Мохаммедом Хамданом Дагло попытались возложить вину за нарушения режима прекращения огня на армию, возглавляемую фактическим лидером Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.
Армия «предприняла сегодня серию необоснованных атак», заявили СБР, добавив, что «наши силы решительно отразили эти нападения».
«Наши силы успешно сбили реактивный истребитель МиГ армии», — говорится в сообщении, подтвердив, однако, что они по-прежнему «привержены гуманитарному перемирию».
Армия также заявила в четверг утром, что она «отразила атаку бронетехники со стороны ополченцев СБР, что является явным нарушением перемирия».
Государственный департамент США заявил, что механизм наблюдения за прекращением огня в Судане обнаружил возможные нарушения соглашения, в том числе применение артиллерии, военной авиации и беспилотников.
«Мы продолжаем сталкиваться с нарушениями режима прекращения огня», — заявил журналистам официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
«Мы сохраняем наши полномочия по санкциям, и, если это уместно, мы без колебаний воспользуемся этими полномочиями».
Представитель ООН на Африканском Роге Ханна Теттех заявила, что продолжающиеся боевые действия «неприемлемы и должны прекратиться».
Вашингтон также предупредил, что ЧВК «Вагнер» поставляет СБР ракеты класса «земля-воздух» для борьбы с армией Судана, заявив, что это «способствует затяжному вооруженному конфликту, который приводит лишь к дальнейшему хаосу в регионе».
Армия полагается на авиацию, в то время как СБР рассредоточились и укрылись на улицах Хартума.
Министерство здравоохранения заявило, что около 730 человек погибли и 5454 получили ранения, хотя реальное число может быть намного больше.