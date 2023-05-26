Судан: стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия

Воюющие стороны в Судане обвинили друг друга в нарушении последнего соглашения о прекращении огня , которое было достигнуто при посредничестве США и Саудовской Аравией, и вступило в силу три дня назад.

По словам очевидцев, столкновения между соперничающими группировками вновь вспыхнули в четверг в Хартуме и соседнем Омдурмане, а также в стратегическом городе Эль-Обейд на юго-западе.

Жители городов Омдурман и Хартум сообщили, что слышали ночную перестрелку между Силами быстрого реагирования и суданской армией.

Хартум, Омдурман и Северный Хартум составляют большую столицу Судана. Они разделены слиянием Голубого Нила и Белого Нила.

Недельное прекращение огня было достигнуто после пяти недель боев в Хартуме и вспышек боевых действий в других частях Судана, включая давно неспокойный западный регион Дарфур. Оно должно было позволить столь необходимой гуманитарной помощи добраться до опустошенных войной районов.