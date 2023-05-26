В Комсомольске-на-Амуре силовики массово избили таджикских студентов

В МИД Таджикистана вызвали российского посла из-за массового избиения таджикских студентов сотрудниками ОМОНа в Комсомольске-на-Амуре

На сайте Министерства иностранных дел Таджикистана сообщается, что поводом для встречи с российским послом стал инцидент в Комсомольском-на-Амуре государственном университете (КнАГУ), произошедший 19 мая. Допросу и жестокому обращению со стороны российских силовиков были подвергнуты свыше ста таджикских студентов, говорится в сообщении.

Ранее группа студентов из Таджикистана, обучающихся в Техническом университете в Комсомольске-на-Амуре, сообщила о жестоком избиении омоновцами, передает таджикская служба Радио Свобода (Радио Озоди).

По словам студентов, инцидент произошел ранним утром 19 мая в общежитии университета, когда учащиеся собирались идти на занятия. Один из студентов рассказал Радио Озоди, что омоновцы вместе с сотрудниками ФСБ пришли в общежитие, отключили камеры видеонаблюдения в здании, и затем стали избивать студентов.

"Сотрудники были в масках и были вооружены пистолетами и электрошокерами, а также на руках у них были тактические перчатки, со специальными вставками на пальцах, похожими на кастет. Любого, кто спрашивал, за что их избивают, получал дополнительный удар. В этом общежитии были и студенты других национальностей, но били только граждан Таджикистана. Затем их всех построили в коридоре общежития и стали проверять документы", – сообщил собеседник Радио Озоди.

Он добавил, что омоновцы отобрали у всех документы и телефоны и увели с собой шестерых таджикских студентов, которых после допроса отпустили.

В результате побоев около 15 студентов получили серьезные увечья, некоторым из них требуется операция. Издание отмечает, что силовики уже не раз приходили в общежитие для проверки документов, но силу применили только в этот раз.

«Подобные инциденты не соответствуют духу таджикско-российского стратегического партнёрства и союзничества, могут нанести урон усилиям сторон по дальнейшему развитию взаимодействия в сфере образования», — написано в заявлении МИД Таджикистана.

Также таджикская сторона отметила, что обеспокоена информацией о массовых задержаниях под различными предлогами граждан Республики Таджикистан на территории России.