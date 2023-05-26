Российская спецоперация добралась до молельных комнат на заправках

На этой неделе некоторые российские мусульманские блогеры сообщили о том, что сразу в нескольких регионах России закрываются мусульманские молельные комнаты, которые были организованы при участии муфтията Татарстана на автозаправочных станциях сети «Ирбис» для удобства путников

Информацию об этом подтвердил сайт IslamNews со ссылкой на источник в Духовном управлении мусульман Татарстана.

Напомним, что начиная с июня 2022 года в рамках программы «молитва путника» при содействии ДУМ РТ в ряде субъектов Федерации было установлено 11 молельных комнат, сооруженных из сендвич-панелей.

Все они находятся на федеральной трассе М7, по которой идет сообщение с мусульманскими республиками Татарстан и Башкортостан. Также ей активно пользуется коренное татарское население Нижегородской области, Чувашии, Мордовии и других регионов.

Проект запускался в ответ на неоднократные обращения граждан в религиозные структуры. Для его реализации были заключены официальные договора одного из канонических подразделений ДУМ РТ с сетью АЗС «Ирбис», получены разрешения, выделены земельные участки.

В сентябре 2022 годы было запланировано открытие комнаты для молитвы во Владимирской области (147 км), в котором должны были принять участие официальные представители местных религиозных организаций.

Но незадолго до торжественной церемонии на АЗС обрушился поток поверяющих (прокуратура, МЧС, земнадзор, росреестр) с запросом разных документов и вынесением предписаний об устранении выявленных нарушений. Среди первоначальных требований – ликвидировать всю исламскую атрибутику.

В конце марта 2023 года ситуация с визитами проверяющих с точностью повторилась в Нижегородской области, а затем – в Чувашии и Татарстане. Примерно месяц назад появилось итоговое требование – убрать молельные помещения. Одновременно с этим были начаты проверки в отношении компании «Ирбис».

В результате в настоящее время ликвидированы уже 4 комнаты из программы «молитва путника»: 2 во Владимирской области (147км, 233км), 1 в Нижегородской (454км), 1 в Чувашии (710км).

То есть, с "Намазом путника" решили завязывать. Примечательно, что борьба с исламскими молельными комнатами идет ровно в те самые дни, когда в Казани и древнем Булгаре проходил международный форум "Россия-Исламский мир". Это тот самый саммит, на котором чиновники взахлеб рассказывали о важности укрепления традиционных ценностей, цитировали высказывания Путина о том, что Россия является частью исламского мира, а ислам – ярким элементом культурного кода России. И конечно же на все лады воспевали "сплоченность" православных и мусульман в зоне СВО.

Впрочем, не одни лишь чиновники. Некоторые блогеры, из числа тех, что в колониальном обозе российской армии сами посещали растерзанные оккупированные города Украины, теперь тоже лепечут: "Мы ведь тоже граждане России хотя и мусульмане, и ездим по тем же дорогам и наши ребята тоже как все защищают эту страну, потому что это и наша Родина". Им ясным русским языком говорят, "тут центр православия и мусульманам тут делать нечего и вообще вас не должно быть на дорогах", а они лепечут, что это кому то наверху не хочется чтоб все были довольны действиями руководства страны (!).

Да нет, дорогие блогеры. Вы у нас не эрдоганы и не имраны ханы, и даже не алиевы с токаевыми. Кривляться перед вами, играя в друга мусульман, у российской власти нет никакой нужды, потому что вы и так все схаваете и попросите еще. У высшего руководства на контроле даже борода Кадырова, как тут Путин на днях пошутил, а уж вы тем более. Так что смиритесь просто с тем, что снос молельных комнат в "центре православия" это такая же часть СВО как уничтожение городов (с мечетями) в Украине.