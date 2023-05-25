Имамы Северной Америки защищают исламскую позицию в отношении ЛГБТ

Более 130 видных мусульманских ученых из Северной Америки выступили с заявлением, защищающим право мусульманской общины поддерживать нормативную исламскую позицию в отношении ЛГБТ, не будучи обвиненными в фанатизме или ненависти.

Ученые, в число которых входят имам Сирадж Вахадж, имам Сухайб Уэбб, шейх Шейди Эльмасри, шейх Ясир Кади, имам Омар Сулейман и Канадский совет имамов, говорят, что исламская сексуальная и гендерная этика противоречит взглядам западного общества в целом, что вызвало напряженность у мусульман между их религиозными убеждениями и общественными ожиданиями.

Но они добавлют, что нормативная исламская позиция в отношении ЛГБТ, которая вытекает из Корана, является фиксированной и не может быть изменена. «Как религиозное меньшинство, которое часто сталкивается с фанатизмом и изоляцией, мы отвергаем идею о том, что моральное несогласие равносильно нетерпимости или подстрекательству к насилию», — говорится в их заявлении. «Мы подтверждаем наше право выражать наши убеждения, одновременно признавая нашу конституционную обязанность мирно существовать с теми, чьи убеждения отличаются от наших».

Ученые также отвергают любые попытки переосмыслить или пересмотреть религиозную доктрину, чтобы она включала идеологию ЛГБТ. «Мусульманская община не застрахована от такого давления», — говорят они. «Действительно, некоторые пытались переосмыслить исламские тексты в пользу утверждения ЛГБТ. Мы категорически отвергаем такие усилия как теологически неоправданные, потому что эти аспекты сексуальной этики вписываются в категорию непреложных догматов и поэтому не подлежат пересмотру.

Они подчеркивают, что привержены мирному сосуществованию с теми, кто отличается от них в Северной Америке.

«Мирное сосуществование не требует согласия, принятия, утверждения, продвижения или празднования. Мы отказываемся от ложного выбора между тем, чтобы поддаться социальному давлению, чтобы принять взгляды, противоречащие нашим убеждениям, или столкнуться с необоснованными обвинениями в фанатизме. Такие принудительные ультиматумы подрывают перспективы гармоничного сосуществования».