Осужденные за терроризм дагестанцы заявили о пытках

Верховный суд России оставил в силе приговор четырем уроженцам Кизилюртовского района Дагестана, которых приговорили к лишению свободы на сроки от 15 до 17 лет по обвинению в обучении террористической деятельности, участии в незаконном вооруженном формировании, посягательстве на жизнь силовиков и незаконном обороте оружия. Защита заявила о фальсификации дела и пытках осужденных. Об этом сообщает сайт Кавказ.Реалии.

В верховный суд обратились Джамалудин Тажудинов, Тажудин Тажудинов, Хабиб Гаджиев и Алимагомед Шейхов. По версии суда, Гаджиев до ноября 2015 года участвовал в деятельности ИГИЛ в Сирии, а после возвращения домой создал в селе Комсомольское с другими осужденными незаконное вооруженное формирование, которым руководил Тажудин Тажудинов. Обучение правилам обращения с оружием и взрывчаткой они проходили при помощи роликов в интернете, хранили две гранаты, патроны и самодельный револьвер, а также планировали приобрести другое оружие.

Защита Гаджиева заявила в Верховном суде, что его вина не доказана, суд необоснованно отказал в допросе граждан Турции, которые бы подтвердили то, что осужденный не воевал в Сирии на стороне ИГИЛ. При задержании Гаджиев подвергся насилию для самооговора, он подписал заранее подготовленные протоколы, показания в которых скопированы один из другого, заявили адвокаты.

Осужденные подтвердили, что на следствии дали признательные показания под пытками со стороны силовиков, в суде они отказались от них.

"Из показаний следователя, дознавателя, сотрудников полиции и других следует, что при задержании и в ходе производства следственных действий каких-либо незаконных мер воздействия к Гаджиеву, Тажудинову, Тажудинову и Шейхову, связанных с применением насилия в целях принуждения к самооговору и оговору друг друга, не применялось", - пришел к выводу Верховный суд , ссылаясь только на показания силовиков, некоторых из которых осужденные как раз и обвинили в пытках.

То, что видеосъемка следственных действий велась не полностью, суд объяснил техническими причинами.

В итоге приговор Южного окружного военного суда оставлен в силе. Пыточное "правосудие" восторжествовало.