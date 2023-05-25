Беженцы в центре президентской кампании в Турции

Всего за 96 часов до решающего второго тура в воскресенье, который определит, останется ли президент Реджеп Тайип Эрдоган у руля Турции в течение третьего десятилетия, оппозиция и правительство поместили четыре миллиона сирийских беженцев в центр своей политической кампании. Которая все больше напоминает политическое перетягивание каната.

«Мы никогда, никогда не превратим Турцию в склад беженцев», — заявил во вторник кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в Хатае, пострадавшей от землетрясения провинции на границе с Турцией. По данным МВД, сирийцы, находящиеся под временной защитой, составляют около пятой части местного населения.

«Недовольство беженцами, которое мы слышим в Хатае, похоже на то, что мы слышим в 81 провинции», - сказал Кылычдароглу, стоя на фоне лозунга: «Примите решение, прежде чем беженцы захватят страну».

«Власть имущие говорят, что не будут отправлять беженцев домой. Предстоящие выборы имеют важное значение в этом вопросе. У нас есть план: мы отправим беженцев обратно в их страну максимум в течение двух лет», — сказал Кылычдароглу, который получил примерно на 5% меньше голосов, чем действующий президент Эрдоган в первом туре президентских выборов 14 мая.

Слова Кылычдароглу знаменуют собой небольшой поворот по сравнению со страстной речью на прошлой неделе, в которой он пообещал отправить обратно беженцев, как только вступит в должность. «Мы заключим мир с Сирией. Наши сирийские братья и сестры могут приезжать в Турцию на выходные... Но мы хотим, чтобы они жили в мире в своей стране», — сказал он.

Политики, пресса и обычные люди называют сирийцев, афганцев, иракцев и других выходцев из Азии и Африки в Турции беженцами. Однако у них нет законного статуса беженца, потому что Турция установила географическое ограничение на ратификацию Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года, заявив, что только те, кто бежит из-за «событий, происходящих в Европе», могут иметь статус беженца в стране. Поэтому, когда на прошлой неделе Кылычдароглу упомянул о «10 миллионах беженцев», он объединил множество различных групп: просителей убежища, таких как сирийцы, находящиеся под временной защитой, и несирийцы, находящиеся под международной защитой, а также нелегальные мигранты.

Хотя в Турции проживает самая большая община перемещенных лиц в мире, многие эксперты говорят, что их число составляет от 6 до 7 миллионов, в том числе 4 миллиона сирийцев, полмиллиона из которых были отправлены обратно в прошлом году. Большинство экспертов говорят, что 10 миллионов, про которыз говорит Кылычдароглу, и 13 миллионов, заявленных крайне правым политиком Умитом Оздагом, являются преувеличенными цифрами.

Оздаг, лидер крайне правой Партии победы, заявил ранее во вторник, что он ведет переговоры с Кылычдароглу о протоколе отправки беженцев домой «силой в случае необходимости» в течение «одного года», но он еще не завершен. «[Кылычдароглу и Оздаг], вероятно, согласуют протокол, а затем поделятся им с лидерами других партий в альянсе», — сказала Мерал Акшенер, возглавляющая правую Хорошую партию, во вторник днем. В итоге вчера Оздаг официально поддержал кандидатуру Кылычдароглу, хотя его соратник по альянсу АТА, Синан Оган, поддержал Эрдогана.

Несмотря на то, что они поддерживают разные стороны, Оздаг и Оган хвастаются, что они поставили проблему беженцев в центр политических дебатов и сумели получить от обоих кандидатов дорожную карту по отправке их домой.

«И Кылычдароглу, и Эрдоган удвоили ставку на беженцев в Турции после первого тура голосования, главным образом потому, что сирийцы, находящиеся под временной защитой, всегда были легким козлом отпущения», — говорит Омар Кадкой, аналитик по иммиграционной политике в Анкарском фонде исследований экономической политики Турции.

«По мере того, как Кылычдароглу ужесточал свой дискурс о нелегальной миграции, чтобы получить голоса националистов и ультранационалистов, президент Эрдоган также уловил признаки того, как миграционный вопрос может быть использован для сплочения голосов, и теперь он также говорит о дорожной карте», — сказал Кадкой, ссылаясь на замечания президента в телевизионном интервью в воскресенье.

«В ближайшее время будет запланирована дорожная карта по возвращению беженцев. Мы проанализируем, как скоро мы сможем обеспечить их безопасное возвращение», — сказал Эрдоган в интервью TRT Haber. Президент добавил, что Турция уже репатриировала 450 000 сирийцев и планирует вернуть еще один миллион.

Слова Эрдогана были поддержаны министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, который сказал, что обсуждает вопрос о беженцах со своими сирийскими, иранскими и российскими коллегами, в том числе на встрече 10 мая прямо перед выборами. «Но нереально, что они все уйдут», — сказал он, имея в виду их роль на рынке труда, особенно в сельском хозяйстве. Хотя Чавушоглу не упомянул о них, многие сирийские дети, родившиеся в Турции и выучившие турецкий язык, также останутся, как и многие натурализованные семьи.

Чавушоглу сказал, что многие афганцы, чей приток в Турцию вызвал кризис в прошлом году, были репатриированы. В понедельник проправительственное информационное агентство Demiroren опубликовало изображения 137 афганских беженцев из Стамбула и Коджаэли, которых сажают на самолеты обратно в Афганистан.

Но оппозиционеры обеспокоены тем, что тех, кто остается в Турции, намного больше, чем тех, кого отправляют домой. «В Турции существует огромная индустрия торговли людьми, которая выросла за последние 12 лет», - говорит Илай Аксой, заместитель председателя Демократической партии, которая является частью Национального альянса Кылычдароглу. «Турция принимает нелегальных мигрантов из 112 стран. Неспособность правительства защитить границы этой страны создала проблему идентичности и безопасности. Столкнувшись с большим наплывом сирийцев в 2011 году, правительство раздавало сирийцам временные удостоверения личности... не зная, кто они такие. В прошлом году у нас были нелегальные афганские мигранты. Теперь у нас есть суданцы после переворота».

Но что еще хуже, утверждает Аксой, правительство Эрдогана изменило законы о гражданстве, чтобы облегчить получение гражданства сирийцам и некоторым другим. «Трудно узнать точные цифры по натурализации, потому что весь процесс очень непрозрачен», — добавил Аксой, заявив, что, если они придут к власти, они оценят каждый недавний случай, классифицируют их и посмотрят, соответствовали ли они законам. «Люди, которые не говорят по-турецки, понятия не имели о Турции, теперь имеют право голоса в отношении нашего будущего своими голосами», — сказала она.

Кадкой утверждает, что число сирийцев, получивших гражданство, часто преувеличивается, в результате чего число натурализованных сирийских избирателей составляет не более 150 000 человек. По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, только 230 998 сирийцев, находящихся под временной защитой, получили турецкое гражданство, а тех, кто достиг избирательного возраста, - 130 914.

Голосуют ли они за Эрдогана? «Ну, его они хотя бы знают», — сказал Кадкой. «Если у новых турок сирийского происхождения есть члены семьи в Турции, которые еще не натурализовались, они думают, что Эрдоган с большей вероятностью позволит им остаться».