Страны Ближнего Востока столкнутся с экстремальной жарой

Новое исследование предупреждает, что страны Персидского залива и всего Ближнего Востока очень уязвимы к экстремальной жаре, вызванной изменением климата, при этом более бедные слои населения будут особенно подвержены риску в предстоящие десятилетия.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Sustainability и выпущенном в понедельник, рассматривается, как страны подвергаются воздействию «беспрецедентной жары», которая описывается как среднегодовая температура 29 градусов по Цельсию (84,2 градуса по Фаренгейту) или выше.

Оно оценивает воздействие по двум сценариям к 2070 году, а именно, если глобальные температуры повысятся на 1,5°C (2,7°F) или на 2,7°C (4,9°F).

При сценарии, когда население мира составляет 9,5 миллиарда человек, а глобальная температура к тому времени повысится на 2,7°C (4,9°F), все население Катара, например, будет подвергаться воздействию экстремальной жары, за ним следуют Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Исследование показало, что в Бахрейне почти все население уже подверглось такому воздействию.

В Кувейте и Омане от жары будут страдать более 80 процентов населения, за ними следуют Саудовская Аравия с более чем 60 процентами и Йемен с примерно половиной.

Саудовская Аравия и ОАЭ могут столкнуться с ужасной ситуацией при любом сценарии повышения температуры, поскольку прогнозируется, что большинство их населения также будет подвергаться воздействию экстремальной жары, даже если глобальная температура повысится на 1,5°C (2,7°F).

В других странах Ближнего Востока дела относительно лучше, но не намного, и ожидается, что они будут испытывать некоторые уровни высокой средней жары.

Иран, например, более прохладен на карте подверженности, но все же ожидается, что около четырех миллионов человек будут уязвимы.

На прошлой неделе Всемирная метеорологическая организация заявила, что следующие пять лет будут самым теплым периодом из когда-либо зарегистрированных.

Тим Лентон, один из главных авторов исследования, сказал, что Ближний Восток является уже жарким регионом, который, как ожидается, столкнется с широко распространенной экстремальной жарой в будущем.