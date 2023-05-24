В Хорватии отпустили одного из задержанных чеченских беженцев

Суд в Хорватии отпустил из депортационного лагеря Ježevo беженца из Чечни, который находился там с другими чеченцами с ноября 2022 года из-за подозрений в причастности к экстремистской деятельности. Хорватские силовики не смогли предоставить доказательств этого, сообщает сайт Кавказ.Реалии со слов представителя "Ассамблеи чеченцев Европы" Исы Дадуева.

"Это был уже третий суд по задержанию. На этот раз судья отнеслась с пониманием и разобралась в деле. Беженец отметил, что отсутствуют доказательства его связи с экстремистскими структурами, более того, он являлся волонтером "Красного креста", – рассказал Дадуев.

Прокуратура вновь настаивала на соответствующих подозрениях, но судья все же решила освободить беженца. В настоящий момент он планирует переехать к родственникам в Германию.

Иса Дадуев добавил, что в ближайшие дни должны пройти суды по другим задержанным в Хорватии чеченцам и он надеется, что им также дадут озвучить свою позицию и доказать непричастность к религиозным экстремистам.

В апреле беженцы из Чечни объявили голодовку, вызванную продлением содержания в депортационном лагере, где они находятся с осени 2022 года. Чеченцы заявили о насилии и жестоком обращении со стороны сотрудников лагеря. После десяти дней из-за ухудшения состояния здоровья и отсутствия реакции со стороны надзорных структур Хорватии они прекратили голодовку.