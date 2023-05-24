Правозащитника Бахрома Хамроева приговорили к 14 годам тюрьмы

Российское судилище приговорило правозащитника и бывшего члена ликвидированного ПЦ «Мемориал» Бахрома Хамроева к 14 годам колонии. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на Центр защиты прав человека «Мемориал».

Согласно приговору 2-го Западного окружного военного суда, три года Хамроев должен будет провести в тюрьме и 11 — в колонии строгого режима. Ему также будет запрещено администрировать сайты в течение четырех лет.

Ранее прокурор просил назначить Хамроеву 21 год заключения по статьям об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК) и об организации деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК).

Уголовное дело против Хамроева возбудили в конце февраля 2022 года — изначально только по статье об оправдании терроризма, с тех пор он находится под стражей. Силовики усмотрели в его постах в фейсбуке поддержку партии «Хизб ут-Тахрир». Сам Хамроев утверждает, что никогда не состоял в этой организации, а только помогал мусульманам, обвиняемым в причастности к ней.

Обыск у правозащитника прошел 24 февраля 2022 года. Как сообщает «Поддержка политзаключенных. Мемориал», Хамроева повалили лицом в пол, а его жену Зухру и родственника с инвалидностью вывели из квартиры до конца обыска. Позже силовики угрозами пытались заставить Зухру подписать протокол обыска, на котором она не присутствовала. Обыск снимали сотрудники пропагандистского телеканала «Рен-ТВ»: в репортаже затем обвиняемого назвали «террористом», ведущим свою деятельность под контролем украинских спецслужб.

О втором деле против правозащитника стало известно в октябре. Хамроеву вменили организацию деятельности террористической организации из-за того, что он помогал мусульманам, которых преследовали по подозрениям в связях с «Хизб ут-Тахрир». В декабре ФСБ сообщила о завершении следствия.

В рамках дела об организации деятельности террористической организации Хамроева обвиняют в том, что он «представлял интересы сторонников террористической организации в правоохранительных органах, судах, в том числе Европейском суде по правам человека»; оказывал юридическую помощь гражданам Узбекистана, которых разыскивали власти Узбекистана; описывал в правозащитном докладе политические преследования в Узбекистане и Таджикистане; написал письма в соответствующие органы Германии и Швеции о необходимости предоставить конкретным людям политическое убежище. Короче говоря, правозащитника обвиняют в том, что он занимался правозащитой.

Наконец, следствие считает, что Хамроев вовлек неких лиц в деятельность «Хизб ут-Тахрир», но, по информации «Мемориала», не указывает, кого именно.

Экспертиза сделала вывод о принадлежности правозащитника к «Хизб ут-Тахрир», на основе его выступления перед мусульманами в 2011 году в Московском гостиничном комплексе «Измайлово». В нем Хамроев поздравил единоверцев с Рамаданом, приветствовал объединение мусульман и пожелал, «чтобы мусульмане приобрели свободное, независимое, мощное государство».

Экспертизу провел директор АНО «Центр содействия развитию гуманитарных экспертиз „Независимый эксперт“» Данила Михеев. Он сделал вывод, что Хамроев занимает «лидирующую, авторитетную позицию в иерархической структуре организации, может определяться как спикер, проповедник данной организации». Летом 2022 года Минюст признал Михеева, проводившего экспертизы по многим политическим делам, некомпетентным.

В рамках дела против правозащитника в марте 2022 года прошли обыски в офисах «Мемориала» и «Гражданского содействия». Также ФСБ провела обыск у родственницы Хамроева.

В октябре Совет Центра защиты прав человека «Мемориал» потребовал освободить Хамроева. «Подчеркнем: ни один закон Российской Федерации не запрещает правозащитную деятельность, жалобы и заявления в правоохранительные органы и международные организации. Новое обвинение Хамроеву прямо противоречит Конституции Российской Федерации и международным обязательствам нашей страны», — написали представители Совета в своем телеграм-канале.

Отметим, что Бахрому Хамроеву все же переквалифицировали обвинение на более легкое. Об этом сообщил ОВД-Инфо его адвокат Тимофей Широков. Его осудили по статье об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК), а не об организации такой деятельности (ч. 1 ст. 205.5 УК).

«14 лет — это не шутка, в его возрасте это близко к смертному приговору, — отметил защитник. — Удволетвориться 14 годами мы не можем. В других странах, даже в диктаторских режимах по аналогичным обвинениям дают меньше». При этом Широков добавил, что полностью оправдательный приговор в сложившейся ситуации — «это из области фантастики» и он позитивно расценивает то, что итоговый срок оказался меньше запрошенного.

Напомним, что Бахром Хамроев занимается правозащитной деятельностью в России с 1992 года. В последние годы он чаще всего защищает права мигрантов из Азии и российских мусульман. В феврале 2020 года суд прекратил уголовное дело против Хамроева по статье о фиктивной регистрации иностранцев (ст. 322.2 УК) из-за истечения сроков давности.