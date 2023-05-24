Политика

О русских и нерусских антикремлевских силах

24 мая в 09:00 Икрамутдин Хан 6

События начала этой недели в приграничных с Украиной областях пока еще РФ вывели на новый уровень не только военные, но и политические процессы, запущенные т.н. СВО.

Кстати, надо иметь в виду, что от населения России эти события в основном скрывают, и многие люди, которые не пользуются телеграмом, vpn и т.д. там не в курсе, что с территории Украины в несколько населенных пунктов т.н. Российской Федерации зашли вооруженные формирования с нашивками Русского Добровольческого Корпуса (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) и создали на несколько суток пусть рванный, но фронт протяженностью в 46 километров.

И все это уже на т.н. старой территории России, то есть в ее международно признанных границах, которые по легенде Кремля была призвана защитить СВО, хотя им никто не угрожал. Вот так они их "защитили" спустя год после начала своей СВО!

Но многих наших читателей сейчас интересует другой вопрос - а как относиться к этой т.н. русской оппозиции, которая сегодня представляет собой лишь подразделения Вооруженных Сил Украины, но завтра может попытаться возглавить Россию?

Перед тем как перейти к ответу на этот вопрос, надо пояснить, что две эти "фирмы" ЛСР и РДК стоят на разных позициях. ЛСР это типа патриоты многонациональной демократической России и близки к Илье Пономареву, который на словах признает право республик и регионов России на отделение или даже просто на неприсоединение к новой России, так как считает, что прежде, чем в нее войти, все эти регионы должны принять такое решение на референдуме, нужно им это или нет. Если Пономарев это как бы российский демократ-интернационалист левых взглядов, то РДК это этнонационалисты ультраправых взглядов. Они не скрывают своей исламофобии и кавказофобии, но хорошо в них то, что они согласны с распадом России с целью создания на какой-то части ее территории русского моноэтнического государства.

Но надо понимать, что все это слова. Так что, перейдем к ответу на поставленный вопрос, у которого есть два измерения: стратегическое, оно же идеологическое, и тактическое, оно же практическое.

Стратегически и идеологически для любых движений и проектов мусульманских народов раз и навсегда аксиомой должно стать то, что никакая русская или российская оппозиция не может и не должна выражать или представлять их интересы. Она может в лучшем случае считаться с ними, в худшем им противостоять, но точно не будет из них исходить и точно не будет за них бороться.

Поэтому никаких надежд на смену Путина на Навального, Ходорковского, Каспарова, Пономарева или кого угодно еще, на любые российские советы, съезды, форумы и т.д. у мусульманских сил быть не может и не должно. Соответственно их целью должно быть установление своего контроля над своими территориями, после чего с теми или иными российскими политическими силами можно будет разговаривать не так, как часть разговаривает с целым или провинция разговаривает с центром, а на равноправных международных принципах, как одна страна разговаривает с другой. Причем, даже если добиться такого международного признания сразу не получится, это все равно ничего не должно менять - прежде всего нужно признать себя самим, затем признать друг друга союзным народам, а там, глядишь и состоявшееся фактически рано или поздно будет признано юридически.

Однако чтобы придти в эту точку, надо сокрушить нынешний режим, потому что если с российской оппозицией или РДК хотя бы теоретически можно будет вести себя с таких позиций, то при сохранении этой власти все это так и останется мечтами.

И с этой точки зрения не так уж и важно, кто расшатывает эту власть, кто подрывает доверие к ней, кто выгрызает из под ее контроля куски ее территорий. И в такой перспективе установление контроля любой антикремлевской русской или российской группы над любой территорией нынешней РФ, не входящей в сферу исторических и геополитических интересов мусульманских народов, можно только приветствовать. И поэтому лучше, чтобы какие-нибудь Белгородская или Курская область перешли под контроль открытых исламофобов из РДК, что будет способствовать выходу из под контроля Кремля и мусульманских территорий, где мусульманские силы смогут установить свой порядок, чем они будут находиться под контролем лживых друзей мусульман, а на самом деле главных врагов Ислама из Кремля, под властью которых мусульманские народы ожидает дозавершение манкуртизации и муртадизации.

Поэтому, с одной стороны, никаких иллюзий в отношении российской оппозиции и никаких надежд на нее. Но с другой стороны, успехов ей до той поры, пока она расшатывает этот режим, не посягая на мусульманскую территорию.

При этом очень важно не расслабляться и отдавать себе отчет в угрозе, которая исходит не столько от российской оппозиции, сколько из потенциальной слабости мусульманских сил в своих землях. Ведь русская оппозиция уже пытается отвоевывать свои территории. И хотя это происходит благодаря и приграничному положению этих областей, и Вооруженным Силам Украины, которые фактически проводят эту операцию, то есть условиям, которых нет на Кавказе или в Идель-Урале, люди в них или выходцы из них в той же Украине уже должны самым серьезным образом готовиться брать свои территории под контроль, как только представится такая возможность. 

Ведь если это не сделаем мы, это сделают наши враги. 

Комментарии 6
  • Не согласна с термином, употреблённым автором. Кем можно считать "мусульманскими народами"? Если считать так называемых "этнических" мусульман, то тогда кем считать русских мусульман, которые откололись от своего немусульманского народа, но тем не менее не перестали быть русскими хотя бы даже по языку. Это будет большой трагедией, если в россии установится власть ультраправых, потому что тогда русским мусульманам жить станет ещё хуже, и непонятно тогда, как же дальше быть таким вот "осколочкам", как я, например. Нет, по мне, так лучше вторая, "пономорёвская" сила, но только не националисты. Печально, когда слышишь или читаешь о мусульманских народах, ведь принявшие ислам люди тоже составляют часть уммы, но тем не менее создаётся впечатление, что они как бы находятся вне сообщества мусульман. Может, я не права, конечно.
    (0)
    24 мая в 12:23
    • Татьяна Шатова, русским мусульманам, как и другим мусульманам, оставшимся в немусульманских регионах, бороться за свои гражданские права и место части гражданского общества, там, где такая возможность будет или уезжать оттуда, где такой возможности не будет - либо в мусульманские земли, либо в такие немусульманские, где к ним будут толерантны.

      Что касается русских мусульман как общности им фактически тоже надо рассматривать себя как один из мусульманских народов наподобии босняков или помаков.
      (564)
      24 мая в 23:07
      • Икрамутдин Хан, Да, но это только теория, по крайней мере в моём случае. Я по состоянию здоровья не то что из страны, из дома не выхожу. Поэтому и воспринимаю столь эмоционально то, что скорее всего борьба за свои права так и останется мечтой. Понимаете, думается мне, нас, русских мусульман, слишком мало для сколько-нибудь заметного протеста, и пока что не сформированы предпосылки к объединению даже внутри этой части уммы. Один из немногих выходов - это постоянный, неустанный призыв с помощью интернета, призыв к исламу, чтобы нас становилось больше, однако и тут есть затруднения: если народы, составляющие российскую часть уммы решат жить самостоятельно, то и русскоязычных исламских проектов будет гораздо меньше, а это, в свою очередь, не будет способствовать усилению ислама в русском обществе.
        (0)
        25 мая в 05:58
        • Икрамутдин Хан, По поводу русских мусульман, как этнической общности, то это ещё более дальняя перспектива, потому что в отличие от помаков и босняков, русские мусульмане жили преимущественно в христианской стране, то есть появились скорее благодаря личному выбору каждого человека, выбравшего для себя ислам в качестве религии, а боснийцы и другие балканские народы очень долгое время жили в османской империи, поэтому они успели сформироваться как субэтнос в своём народе: помаки в болгарском, боснийцы в сербском. А мы только-только рождаемся как субэтнос, и неясно ещё, сможем ли состояться как народ в столь тяжёлой политической ситуации. Особенно, если лишимся влияния других народов, населяющих сейчас россию. Понимаю, что, возможно, мои замечания могут показаться неуместными на фоне того, что выстрадали народы кавказа, которые долгое время угнетались имперской властью, однако размышляя над этим уже довольно давно, прихожу к выводу, что именно благодаря тому, что в россии так много различных национальностей, которые сеют семена истины и призывают к исламу, русские люди и принимают истинную религию. Ведь если бы не было этого, то и я и другие русские люди, возможно, не услышали бы слова истины. Но если умма распадётся на части, каждый по национальным квартиркам, то как будет осуществляться призыв к широкой русскоязычной аудитории? Русский язык, по понятным причинам станет ненужен в новых государствах, откуда же нам черпать исламские знания?.. Не выживем мы, как субэтнос, без поддержки братьев и сестёр, живущих рядом.
          (0)
          25 мая в 07:02
          • Татьяна Шатова, в ваших аргументах есть доля истины, и именно по этой причине мы долгое время не были сторонниками распада России, а выступали за ее рефедерализацию и перезагрузку, в которой мусульмане могли бы принять активное участие.

            Увы, 24.02.22 стало отправной точкой тектонических изменений, в результате которых этот сценарий просто будет невозможным. Мусульманским народам придется в любом случае обрести свой суверенитет, без чего их просто рано или поздно сомнут. И только потом уже может быть будет строиться какая-то новая многонациональная конструкция, возможно с элемантами конфедерации. Но чтобы таковая состоялась, ее будущие участники и учредители сперва должны будут обрести суверенитет.

            Что касается русских мусульман, то они в любом случае останутся гражданами тех страны или стран, где они живут. И им надо будет учиться позиционировать себя в обществе без привязки к тем народам, которые неправильно держать в заложниках, расчитывая с их помощью решать свои проблемы. К примеру, должны ли были мусульмане-англичане выступать против отделения Индии, включая ее мусульманскую часть - будущий Пакистан, от Британской империи, опасаясь, что без них мусульмане в Великобритании вряд ли выживут? Едва ли это разумный подход - деколонизация и распад империй это всемирный процесс, должна будет через него пройти и последняя колониализация империя Старого света.
            (564)
            25 мая в 12:25
            • Икрамутдин Хан, Верно, вы правы. Нам в любом случае нужно будет пройти этот нелёгкий путь к самостоятельности, но надеюсь всё же, что без националистов во власти. Мы не успели родиться как субэтнос, а эти "русскомирники" придут явно не для того, чтобы поддержать нас. В любых обстоятельствах всё упование на Аллаха, ему лучше ведомо то, в чём будет благо для нас.
              (0)
              25 мая в 15:00