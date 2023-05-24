О русских и нерусских антикремлевских силах

События начала этой недели в приграничных с Украиной областях пока еще РФ вывели на новый уровень не только военные, но и политические процессы, запущенные т.н. СВО.

Кстати, надо иметь в виду, что от населения России эти события в основном скрывают, и многие люди, которые не пользуются телеграмом, vpn и т.д. там не в курсе, что с территории Украины в несколько населенных пунктов т.н. Российской Федерации зашли вооруженные формирования с нашивками Русского Добровольческого Корпуса (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) и создали на несколько суток пусть рванный, но фронт протяженностью в 46 километров.

И все это уже на т.н. старой территории России, то есть в ее международно признанных границах, которые по легенде Кремля была призвана защитить СВО, хотя им никто не угрожал. Вот так они их "защитили" спустя год после начала своей СВО!

Но многих наших читателей сейчас интересует другой вопрос - а как относиться к этой т.н. русской оппозиции, которая сегодня представляет собой лишь подразделения Вооруженных Сил Украины, но завтра может попытаться возглавить Россию?

Перед тем как перейти к ответу на этот вопрос, надо пояснить, что две эти "фирмы" ЛСР и РДК стоят на разных позициях. ЛСР это типа патриоты многонациональной демократической России и близки к Илье Пономареву, который на словах признает право республик и регионов России на отделение или даже просто на неприсоединение к новой России, так как считает, что прежде, чем в нее войти, все эти регионы должны принять такое решение на референдуме, нужно им это или нет. Если Пономарев это как бы российский демократ-интернационалист левых взглядов, то РДК это этнонационалисты ультраправых взглядов. Они не скрывают своей исламофобии и кавказофобии, но хорошо в них то, что они согласны с распадом России с целью создания на какой-то части ее территории русского моноэтнического государства.

Но надо понимать, что все это слова. Так что, перейдем к ответу на поставленный вопрос, у которого есть два измерения: стратегическое, оно же идеологическое, и тактическое, оно же практическое.

Стратегически и идеологически для любых движений и проектов мусульманских народов раз и навсегда аксиомой должно стать то, что никакая русская или российская оппозиция не может и не должна выражать или представлять их интересы. Она может в лучшем случае считаться с ними, в худшем им противостоять, но точно не будет из них исходить и точно не будет за них бороться.

Поэтому никаких надежд на смену Путина на Навального, Ходорковского, Каспарова, Пономарева или кого угодно еще, на любые российские советы, съезды, форумы и т.д. у мусульманских сил быть не может и не должно. Соответственно их целью должно быть установление своего контроля над своими территориями, после чего с теми или иными российскими политическими силами можно будет разговаривать не так, как часть разговаривает с целым или провинция разговаривает с центром, а на равноправных международных принципах, как одна страна разговаривает с другой. Причем, даже если добиться такого международного признания сразу не получится, это все равно ничего не должно менять - прежде всего нужно признать себя самим, затем признать друг друга союзным народам, а там, глядишь и состоявшееся фактически рано или поздно будет признано юридически.

Однако чтобы придти в эту точку, надо сокрушить нынешний режим, потому что если с российской оппозицией или РДК хотя бы теоретически можно будет вести себя с таких позиций, то при сохранении этой власти все это так и останется мечтами.

И с этой точки зрения не так уж и важно, кто расшатывает эту власть, кто подрывает доверие к ней, кто выгрызает из под ее контроля куски ее территорий. И в такой перспективе установление контроля любой антикремлевской русской или российской группы над любой территорией нынешней РФ, не входящей в сферу исторических и геополитических интересов мусульманских народов, можно только приветствовать. И поэтому лучше, чтобы какие-нибудь Белгородская или Курская область перешли под контроль открытых исламофобов из РДК, что будет способствовать выходу из под контроля Кремля и мусульманских территорий, где мусульманские силы смогут установить свой порядок, чем они будут находиться под контролем лживых друзей мусульман, а на самом деле главных врагов Ислама из Кремля, под властью которых мусульманские народы ожидает дозавершение манкуртизации и муртадизации.

Поэтому, с одной стороны, никаких иллюзий в отношении российской оппозиции и никаких надежд на нее. Но с другой стороны, успехов ей до той поры, пока она расшатывает этот режим, не посягая на мусульманскую территорию.

При этом очень важно не расслабляться и отдавать себе отчет в угрозе, которая исходит не столько от российской оппозиции, сколько из потенциальной слабости мусульманских сил в своих землях. Ведь русская оппозиция уже пытается отвоевывать свои территории. И хотя это происходит благодаря и приграничному положению этих областей, и Вооруженным Силам Украины, которые фактически проводят эту операцию, то есть условиям, которых нет на Кавказе или в Идель-Урале, люди в них или выходцы из них в той же Украине уже должны самым серьезным образом готовиться брать свои территории под контроль, как только представится такая возможность.

Ведь если это не сделаем мы, это сделают наши враги.