Минюст РФ предлагают признать большую часть мира экстремистами

Минюст РФ подготовил поправку к законопроекту о признании географических карт, оспаривающих территориальную целостность России, экстремистскими материалами. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника правительственной комиссии по законопроектной деятельности, утвердившей поправку.

Согласно предложенной поправке, экстремистскими будут признаваться «картографические материалы и другие материалы, в которых на момент их создания сведения о государственной границе РФ были заведомо искажены в целях оспаривания территориальной целостности РФ». Как уточняет РБК, положительные заключения к данной поправке уже дали МВД, Минфин, ФСБ, Минэкономразвития и Росреестр.

В то же время председатель московской коллегии адвокатов «Последний дозор» Александр Молохов сказал изданию, что доказательство умысла — это «слабое место» российской правоохранительной системы.

«Умысел предполагается, и никто не утруждает себя его доказыванием. Потому что его очень сложно доказать. Как правило, эту пресловутую „заведомость“ обходят стороной. К сожалению, наши правоохранительные органы не утруждают себя доказыванием умысла, они пишут, что это все явствует из обстановки, что умысел подтверждается совокупностью доказательств», —пояснил он.

Напомним, что признании карт, оспаривающих целостность России, экстремистскими материалами был внесен в Госдуму в сентябре 2022 года. 20 декабря законопроект был принят в первом чтении. В свою очередь правительство РФ в своем отзыве высказало ряд замечаний к законопроекту. В частности, в первоначальной редакции проекта было неясно, будут ли подпадать под новые нормы материалы, изданные до аннексии украинских территорий. Также правительство отмечало, что карты и подобные материалы выполняют информативную функцию, а для включения их в понятие «экстремистские материалы» необходимо наличие умысла по оспариванию территориальной целостности России.

Ну и совсем хорошо, что согласно минюсту РФ теперь большая часть мира будет признана экстремистами. Практически все международные организации, включая те, в которых РФ состоит. Лучше не придумаешь, чтобы показать всему миру абсурдность самого понимания права в России.