Ультранационалист Синан Оган поддержал Эрдогана

Кандидат, занявший третье место на президентских выборах в Турции, поддержал президента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре голосования в воскресенье, как сообщил Middle East Eye.

Ультранационалист Синан Оган объявил о своей поддержке в телевизионном заявлении в понедельник.

«Наши встречи с обоими кандидатами проходили с государственной мудростью и взаимной вежливостью», — сказал Оган. «В результате этих переговоров, консультаций и сообщений снизу я заявляю, что мы поддержим президента».

Оган сказал, что хочет поддержать стабильность, сославшись на большинство, полученное в парламенте альянсом, возглавляемым Эрдоганом.

Он добавил, что оборонно-промышленная политика страны должна быть продолжена, а Организация тюркских государств - союз тюркских стран - должна быть поддержана. Он также сказал, что правительству необходимо рассмотреть вопрос о количестве беженцев, проживающих в Турции, и пересмотреть свою политику процентных ставок.

«Когда мы оцениваем эти выборы с точки зрения целей и задач, которые мы поставили перед обществом, мы сделали турецкий национализм и кемализм повесткой дня страны», — сказал Оган.

«Мы внесли свой вклад в видимость сильного и националистически настроенного электората в Турции. Мы позаботились о том, чтобы кандидаты, прошедшие во второй тур, приняли нашу риторику».

Эрдоган сойдется с кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу во втором туре президентских выборов в воскресенье, поскольку ни один из двух кандидатов не набрал 50% голосов в первом туре 14 мая.

Отметим, что заявление Огана не стало большой неожиданностью. Ранее он говорил, что не поддержит Кылычдароглу, пока тот состоит в союзе с курдскими сепаратистами.