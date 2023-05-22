Никол Пашинян готов признать Нагорный Карабах азербайджанским

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Ереван готов признать территорию Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Однако, Баку должен обеспечить безопасность этнических армян проживающих на этой территории. Об этом Пашинян заявил в ходе пресс-конференции.

По словам премьер-министра, Армения признает территорию Азербайджана в 86600 квадратных километров, включая и Нагорный Карабах, но в таком случае и официальный Баку должен признать территорию Армении в 29800 квадратных километров. Пашинян заявил, что безопасность армянского населения должна обсуждаться в рамках переговоров между Баку и Степанакертом (азербайджанское название - Ханкенди). При этом, по словам премьер-министра, должны быть созданы международные гарантии, чтобы вопрос прав армян Нагорного Карабаха не был "предан забвению" и Азербайджан не продолжил проводить политику "этнической чистки и геноцида".

Пашинян в ходе пресс-конференции коснулся и вопроса членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, Ереван может выйти из ОДКБ если посчитает организацию недееспособной. "Если Армения примет де-юре решение о выходе из ОДКБ, это будет в результате того, что Армения констатирует, что ОДКБ вышла из Армении. Под выходом ОДКБ из Армении я в первую очередь подразумеваю обязательства ОДКБ." - заявил премьер-министр. Пашинян утверждает, что подобный вопрос в повестке существует и обсуждается.

В принципе разумные заявления, и теоретически это может быть первым шагом к настоящей независимости Армении. Ведь как мы уже не раз замечали, вопрос Карабаха (или шире - армянских претензий к соседям) почти неизбежно ставит Армению в зависимость от России, единственной силы, которая не дает в таком случае разбить Армению в пух и прах. При этом создает ложное впечатление, что Россия всегда поможет. Решенные территориальные вопросы с соседями (в первую очередь мусульманскими и тюркскими) это самое важное о чем стоило бы сейчас подумать армянским политикам. Видимо Пашинян это понимает. Вопрос только один - неужели надо было пролить реки крови начиная с советских времени, чтобы в итоге признать право Азербайджана на территориальную целостность?