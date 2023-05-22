Бойня в Наблусе: израильтяне убили трех палестинцев

Израильская армия на рассвете понедельника провела крупномасштабную операцию в лагере беженцев на оккупированном Западном берегу, убив трех палестинцев и ранив еще шестерых.

Большое количество израильских военнослужащих в сопровождении бульдозеров совершили налет на лагерь беженцев Балата недалеко от города Наблус, обстреляв его сильным огнем, что привело к вооруженным столкновениям с палестинцами.

Министерство здравоохранения Палестины идентифицировало троих убитых: Мохаммед Зайтун, 32 года, Фатхи Ризк, 30 лет, и Абдулла Абу Хамдан, 24 года. Один из раненых находится в критическом состоянии, сообщил Палестинский Красный Полумесяц.

По сообщению информационного агентства Wafa, очевидцы сообщили, что стрельба и громкие взрывы сотрясали лагерь, в то время как израильские силы разместили снайперов на крышах и не позволили машинам скорой помощи и медицинскому персоналу войти в лагерь для эвакуации раненых.

Израильтяне также штурмовали десятки домов в лагере, оскверняя их при обыске их содержимого.

«Мы услышали голоса солдат, поэтому закрыли дверь дома и сели в комнатах. Всего через две минуты они снесли дверь, и около 50 солдат ворвались в наш дом», — говорит Умм Али Авайс.

«Они не давали нам двигаться и обращались с нами, как с овцами. Нас посадили в одну из комнат, а потом повели на кухню. Я чувствовала, что мое сердце остановилось от страха».

Шесть палестинцев были арестованы и доставлены в наручниках к военным машинам после рейдов на дома, которые включали нападения на владельцев и запугивание женщин и детей.

По меньшей мере 117 палестинцев были убиты израильскими войсками на Западном берегу в этом году, еще 34 убиты в Газе. Всего за тот же период палестинцами было убито 18 израильтян.

«То, что произошло сегодня вечером в лагере беженцев Балата, — это настоящая бойня и продолжение тотальной войны, которую Израиль объявил палестинцам», — заявил пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейне.

В местных сообщениях говорится, что израильские силы разрушили дом семьи Абу Шаллала, не уведомив соседние семьи, что привело к материальному ущербу близлежащим домам и ранениям двух человек, в том числе молодой девушки.

Израильские солдаты не позволили машинам скорой помощи въехать в лагерь, вынудив медицинские бригады выбрать более длинный альтернативный маршрут, чтобы добраться до раненых.

Из-за большого количества звонков, полученных Красным Полумесяцем, бригады скорой помощи больше не могли ждать и были вынуждены въезжать на свой страх и риск, при этом одна машина скорой помощи попала под израильский обстрел.

Медицинская бригада попыталась спасти еще одного молодого человека по пути в больницу, но им снова был заблокирован проход, и мужчина скончался от полученных ран.