Воюющие группировки в Судане договорились о семидневном прекращении огня после переговоров в городе Джидда в Саудовской Аравии. Медлу тем боевые действия, в результате которых сотни людей погибли и более миллиона стали перемещенными лицами, продолжаются уже шестую неделю.

Соглашение о прекращении огня было подписано поздно вечером в субботу.

Оно вступит в силу через 48 часов, в 21:45 по местному времени в понедельник, говорится в совместном заявлении спонсоров переговоров, США и Саудовской Аравии.

Многочисленные предыдущие соглашения о прекращении огня были нарушены. Однако соблюдение этого соглашения будет обеспечиваться американо-саудовским и международным механизмом мониторинга, говорится в заявлении без подробностей.

Соглашение также предусматривает распределение гуманитарной помощи, восстановление основных служб и вывод сил из больниц и основных общественных объектов.

«Пришло время заставить замолчать пушки и разрешить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи. Я умоляю обе стороны соблюдать это соглашение — за этим наблюдает весь мир», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Боевые действия между армией Судана и Силами ьыстрого реагирования погрузили страну в хаос. Запасы продовольствия, наличных денег и предметов первой необходимости быстро истощаются, и массовые грабежи затронули банки, посольства, склады помощи и даже церкви.

Представитель Сил за свободу перемен заявил перед подписанием соглашения о прекращении огня, что ожидается, что оно облегчит распределение гуманитарной помощи и позволит провести ремонт больниц, водо- и электроснабжения в пострадавших от конфликта районах находятся под «механизмами контроля» со стороны международных брокеров, детали которых он также не уточнил.

Соглашение на практике замораживает конфликт, и воюющим сторонам разрешено удерживать свои нынешние позиции.

Так СБР сохранят контроль над президентским дворцом, а армия сохранит контроль над своим штабом, Главным командованием вооруженных сил. Что касается аэропорта, то у СБР больше контроля над объектами, поэтому они сохранят его тоже.

Однако большинство суданцев очень скептически относятся к перспективам мирного процесса.