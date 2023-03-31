"Муфтии" выступили в защиту... московских попов. Что происходит с православием в Украине?

Российские "муфтии" наконец-то сказали свое твердое слово в защиту!

Может быть, мусульман, упрятанных в России за решетку на многолетние срока, как издатель Асламбек Эжаев?

Или запрещенных в России мирных исламских джамаатов, свободно действующих на "сатанинском Западе", за принадлежность к которым в "духовной России" можно получить двузначные сроки?

Или запрещенной в России исламской литературы, спокойно издающейся в других странах?

Или чего-то другого, связанного с попираемыми правами мусульман?

Были времена, когда глава Совета Муфтиев России Равиль Гайнутдин позволял себе и подобные высказывания. Но сейчас его пыл направлен на защиту Русской Православной Церкви Московского Патриархата (РПЦ МП) - того самого, с подачи которого его долгие годы гнобили, превратив из религиозного деятеля, выступающего за равенство российских мусульман с РПЦ, в жалкую марионетку, обслуживающую политику "русского мира".

Так, стремление украинских властей очистить Киево-Печерскую Лавру от московских попов Гайнутдин назвал борьбой сатанистов с верующими. "То, что сегодня устраивается со стороны властных органов – когда верующих выгоняют из храмов, эти храмы отнимают, это настоящая борьба сатанистов, которые хотят оторвать людей от веры, от религии и навязать им свою веру", - заявил этот "защитник верующих".

Чего тогда можно было ожидать от его коллег вроде Альбира Крганова, который прогибался под попов даже в те времена, когда Гайнутдин позволял себе защищать интересы Ислама и мусульман? Этот не стал мелочиться и вовсе сравнил московских попов в Киеве с Пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и да приветствует, и его асхабами, да будет доволен ими Аллах.

"Нынешняя ситуация в Киеве с нашими православными братьями, людьми Писания, в составе УПЦ напоминает нам ситуацию с палестинцами и переселение нашего пророка Мухаммеда (мир ему) и его сподвижников. Тогда язычники Мекки попробовали убить пророка Аллаха (мир ему), но справедливость восторжествовала, и мир узнал о миролюбивой религии – исламе. Притеснение на Украине наших православных братьев в составе УПЦ, на наш взгляд, напоминает схожую историю, с тем уточнением, что они не сподвижники, но люди, посвятившие свою жизнь служению Создателю", - сказал Крганов.

Комментарии тут, как говорится, излишни...

Но для тех, кто забыл или не в курсе, надо пояснить, о чем идет речь.

В Украине нет никакой борьбы с православием и православными, как пытаются изобразить прокремлевские сатанисты. Православная церковь в Украине пользуется полной поддержкой властей. Более того, даже не одна, а две - Православная Церковь Украины (ПЦУ) и Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП).

Украина борется на своей территории только с МОСКОВСКИМИ "православными" и МОСКОВСКОЙ церковью, то есть, так называемой Украинской Православной Церковью МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА (УПЦ МП), признающей над собой каноническое верховенство последнего даже сейчас, когда против Украины ведется геноциидальная война, поддерживаемая и благословляемая этим патриархатом.

И если говорить о выселении московских попов из Киево-Печерской Лавры и других православных церквей Украины, то это происходит не потому, что они православные, а их кто-то хочет обратить в другую религию, а потому, что они не захотели входить в УКРАИНСКУЮ церковь и решили остаться в церкви, подчиненной Московскому Патриархату.

А теперь зададимся парой вопросов.

Вот, Турция сегодня не только не воюет с Россией, как сама Россия воюет с Украиной, но вроде бы является ее партнером, а российский и турецкий президенты называют друг друга друзьями. Но почему тогда в России запрещены турецкие джамааты Саида Нурси, Сулейманджилар, Османа Нури Топбаша и т.д. и их не то, что выселяют из каких-то мечетей, но за участие в них могут посадить сейчас уже на 10-15 лет? Почему запрещены книги того же Саида Нурси или Османа Нури Топбаша?

На это российские официальные лица и их "мусульманские" марионетки вроде Крганова скажут: потому что у нас в России есть свои, российские мусульманские духовные управления, их мечети и издаваемая ими литература, и поэтому иностранные нам на территории России не нужны.

Но почему тогда Украина, в которой есть свои, украинские церкви, должна терпеть на своей территории филиалы церкви враждебного государства, ведущего против нее войну на уничтожение? И кстати, сколько на территории самой России украинских православных церквей Киевского Патриархата? А ведь раньше они были, потому что России живут миллионы украинцев, у части из которых такая потребность в ряде регионов была. Но все такие церкви на территории России к настоящему времени закрыли. Хотя Украина не нападала на Россию и не оккупировала ее территории. Зато от Украины, подвергшейся такому нападению и (временно) лишившейся в результате него части своих территорий на остальных территориях требуют терпеть церкви оккупантов.

Ну и самое главное - то, о чем мы писали не раз. РПЦ МП и ее нынешнее руководство во главе с агентом КГБ Гундяевым, известным как патриарх Кирилл, это давно уже не чисто религиозная, а квазирелигиозная идеологическо-политические структура. Более того, эта структура сыграла одну из важнейших ролей в создании и внедрении де-факто государственной идеологии путинской России - "русского мира", включая такие ее проявления как борьба с Исламским возрождение и просвещением на территории России или агрессия против Украины и стремление к экспансии и реваншизму в таких странах как Сербия, где она вдохновляет подобные силы.

Нет никаких сомнений в том, что на территории любого государства, желающего оградить себя от "русского мира", любые структуры, филиалы и деятельность этой организации должны быть запрещены. Тем более, что везде есть или легко могут быть созданы свои, независимые от Москвы, православные церкви, в которые могут переходить соответствующие общины и приходы из под РПЦ МП. Чему, как это было в Украине, готов содействовать вселенский православный Константинопольский Патриархат.

Более того, запрещена как преступная организация РПЦ МП должна быть и в самой России в случае свержения путинского режима, как это было с аналогичными преступными организациями нацистских и коммунистических режимов после их падения. И кстати, то же сейчас должно будет касаться не только православных, но и структур других религиозных конфессий, включая "духовные управления мусульман". Их лидеры, виновные в активной поддержке существующего режима и преступной идеологии и политики "русского мира" должны будут понести за это ответственность. А прихожане соответствующих общин - создать новые религиозные организации, очищенные от преступных элементов и наследия старого режима.

Ну а пока в России об этом можно только мечтать, нам остается порадоваться за Украину, в которой это уже происходит. И пожелать ей выстоять и довести это дело до конца.

Амин.