Украинские артиллеристы начали использовать реактивные снаряды "Ярмук" пакистанского производства.

Фотографию украинских военных с этими снарядами показала 53 отдельная механизированная бригада им. Князя Владимира Мономаха.

Реактивные 122-мм снаряды "Ярмук" производит пакистанская компания Pakistani Ordnance Factories (POF).

По всей вероятности, эти снаряды поставляются пакистанскими компаниями через закупки союзников Украины.

Помочь могла Великобритания, устроившая свой «воздушный мост» между Пакистаном и Румынией и доставлявшая засекреченные грузы.

В феврале этого года индийское издание The Economic Times рассказало, что Пакистан отправил Украине через Германию снаряды для реактивных систем.

По словам источников, ракетные боеприпасы для установок «Град» в количестве более 10 000 единиц были отправлены из Карачи в начале февраля.

" Они будут доставлены в Украину через порт Эмден в Германии ", - рассказывали источники издания.

Эти реактивные снаряды Yarmuk аналогичны советским 9М22У с дальностью в 20,5 километра.

Ранее стало известно, что украинские военные используют пакистанские 122-мм снаряды для ствольной артиллерии советского производства.

В частности, самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» украинских сил оснащают пакистанскими снарядами.

Примечательно, что российские колониальные агенты, работающие на исламском направлении, уже судорожно начали опровергать факт поставки пакистанских боеприпасов Украине. Дескать, это все индийское вранье, призванное расстроить крепнущее сотрудничество Москвы и Исламабада. Ну что тут сказать, вот так и выглядит ваша желанная многополярность. Если уж Турция (член НАТО) может на двух стульях сидеть, то почему бы Пакистану не попробовать.

К слову, даже симпатизирующие России пакистанцы в соцсетях не отрицают этот факт, но винят проамериканскую пакистанскую армию.