Турецкие левые идут на выборы с антирелигиозной и пророссийской программой

Демократическая партия народов (HDP), которая является своего рода легальным крылом Рабочей партии Курдистана, и идет на турецкие выборы в составе Партии зеленых левых, представила свой предвыборный манифест. Телеграм-канал "Голос Турции" опубликовал его основные тезисы:

➖ Мы прекратим военные действия в Сирии, Ираке и выведем оттуда войска.

➖ Мы будем препятствовать расширению альянса НАТО, которое направлено на сдерживание России.

➖ Разрешение абортов. Аборты станут бесплатными и доступными.

➖ Диянет (Управление по делам религии) будет закрыт, а вместо него учреждено светское министерство по делам религий.

➖ Уроки религии будут исключены из школьной программы.

➖ Мы положим конец закрытию политических партий и отменим избирательный барьер.

➖ Мы сломаем систему власти мужчин. Стамбульская конвенция будет возвращена.

Как видим, турецко-курдские радикальные леваки из HDP собрали целое бинго из самых мягко говоря неприглядных решений. И это еще не все, в полном тексте манифеста упоминаются и "женские города" и ЛГБТ и и борьба с джемаатами.

В принципе нас не может удивлять, что левая партия отстаивает сугубо левые взгляды, но отметим один важный факт. В Турции принято сейчас считать РПК едва ли не американской креатурой, из-за альянса с США в Сирии, но вот здесь прямым текстом партия обещает бороться с расширением НАТО и угрозой сдерживания России. И памятуя об истории РПК и HDP это не должно нас удивлять тоже.

В конце концов разве не лидер партии Демирташ полетел на встречу с Лавровым прямо тогда, когда в Москве звучали угрозы в отношении Турции из-за сбитого самолета? И разве не депутаты от HDP регулярно голосовали против Украины в парламентской ассамблее Совета Европы?

Пусть не будет ни у кого иллюзий, прогрессивные взгляды HDP корнями уходят в социалистический интернационал, и как таковые неизбежно ведут к вражде с исламом и поддержке всех "антиимпериалистических" людоедов.