Израиль обвинил поселенцев в терроризме из-за нападения на палестинцев

Израильский суд в четверг обвинил двух еврейских поселенцев в «совершении террористического акта» за нападение на палестинцев в деревне Хавара на оккупированном Западном берегу в этом месяце.

Редкое обвинение, обычно предназначенное для палестинцев, было выдвинуто после того, как группа поселенцев напала на палестинскую семью в их автомобиле в Хаваре, где восемью днями ранее двое израильских поселенцев были застрелены в ходе продолжающихся израильских военных атак на палестинские города.

Стрельба 26 февраля со смертельным исходом вызвала ярость со стороны десятков израильских поселенцев, которые поджигали дома и автомобили в Хаваре, а экстремистский министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что, по его мнению, деревня должна быть «стерта с лица земли».

Согласно обвинительному акту, поданному в центральный районный суд Израиля, двое мужчин были среди группы из восьми-десяти поселенцев, которые 6 марта, во время еврейского праздника Пурим, подъехали к парковке супермаркета в Хаваре.

Увидев, как поселенцы выходят из двух машин, вооруженные топором, молотком, камнями и перцовым баллончиком, покупатели бросились в супермаркет и закрыли его металлические ставни, чтобы защитить себя.

Палестинская пара и их маленькая дочь остались в своей машине, затем один из обвиняемых поселенцев забросал машину камнями, а другой топором разбил ее окна и напал на отца.

Отец получил ранения в плечо и руку, когда нападавшие облили машину перцовым баллончиком, а другой обвиняемый разгромил две другие машины, припаркованные поблизости.

В конце концов семье удалось уехать, хотя поселенцы продолжали забрасывать их камнями, ранив отца в голову.

Паре сионистов были предъявлены обвинения в «жестоком акте террора» и «расово мотивированном» нанесении ущерба, который, по утверждениям прокуратуры, имел «идеологические или националистические мотивы».

По данным израильской службы внутренней безопасности ШАБАК, обвиняемые, арестованные 13 марта, принадлежат к «насильственной группе, действующей с целью причинения вреда палестинцам и подрыва действий сил безопасности в борьбе с палестинским террором».

Такие националистические преступления представляют собой «опасность» для безопасности Израиля, вызывают беспорядки и наносят ущерб «повседневной жизни жителей Западного берега», говорится в заявлении ШАБАК.

Такое решение суда, кстати, показывает в том числе, почему Нетаньяху и его ультраправые союзники хотят реформировать суды. Слишком уж они независимы, и слишком часто их решения не устраивают правящую в Израиле экстремистскую коалицию.