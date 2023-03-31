Мусульманская молодежь Британии: климат, финансы и исламофобия

Новый опрос показал, что молодые мусульмане и немусульмане в Великобритании придерживаются во многом схожих взглядов, в том числе в отношении мусульманского представительства, изменения климата и личных финансов. Они расходятся только по личным религиозным убеждениям.

В ходе опроса было опрошено около 2000 британцев в возрасте от 16 до 24 лет, из которых примерно половина были мусульманами, а половина составляла репрезентативную выборку немусульман.

Выяснилось, что 65 процентов мусульман «поколения Z», родившихся в период с конца 1990-х по 2012 год, считали, что освещение мусульман в британских СМИ было неточным, что немного выше, чем 51 процент британцев-немусульман, которые согласились с этим.

Между тем, 87 процентов мусульман поколения зумеров заявили, что работодатели должны предоставлять работникам-мусульманам отпуск на праздник Курбан-байрам — с этим утверждением согласились 62 процента немусульман.

Около половины (48 процентов) молодых мусульман настроены оптимистично в отношении преодоления климатического кризиса, и такие же 45 процентов немусульман разделяют этот оптимизм.

По личным финансам цифры были почти идентичными.

Половина (52 процента) молодых мусульман имели ту или иную форму долга, в то время как среди британцев-немусульман этот показатель составлял 56 процентов.

Между тем, 58 процентов мусульман оценили свое финансовое положение как безопасное, в отличие от 56 процентов по стране.

Две трети (66 процентов) мусульман полагали, что они будут владеть недвижимостью к тому времени, когда им исполнится 30 лет, в то время как 62 процента молодых людей-немусульман верили в то же самое.

Исследование проводилось социологической компанией Savanta с 6 по 21 февраля по заказу Hyphen, интернет-издания, посвященного мусульманам в Великобритании и Европе.

Согласно полученным данным, молодые британские мусульмане чаще участвовали в религиозной деятельности, чем их сверстники-немусульмане.

Девять из десяти (89 процентов) мусульман в возрасте от 16 до 24 лет сказали, что молятся дома, а 75 процентов заявили, что регулярно посещают мечеть.

Среди немусульман 64 процента сказали, что они редко или никогда не молятся дома, а 66 процентов редко или никогда не посещают места отправления культа.

Значительная часть (81 процент) молодых мусульман заявили, что религиозные лидеры повлияли на их жизнь, в то время как среди немусульман этот показатель составил всего 38 процентов.

Что касается исламофобии — вопрос, который задают только мусульманам, — около половины молодых мусульман сталкивались с этим в школе (49 процентов) или в социальной среде (47 процентов).

В обоих случаях женщины чаще сталкивались с исламофобией, чем мужчины.

Между тем, 45 процентов молодых мусульман заявили, что они больше идентифицируют себя как мусульман, чем британцев, в то время как только восемь процентов заявили об обратном, а 43 процента одинаково отождествляют себя с обоими.

«Мы можем сделать вывод, что британские мусульмане [поколения Z] считают свою веру и национальную идентичность взаимосвязанными», — сказал Бурхан Вазир, редактор Hyphen.

«Они живут в стране, которую они считают разнообразной, и они пользуются свободой выражения своей идентичности и убеждений, что вселяет в них уверенность, чтобы отстаивать свою полную идентичность».

Он добавил, что опрос продемонстрировал «общий жизненный опыт» молодых британских мусульман и немусульман.