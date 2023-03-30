Глава Чечни Рамзан Кадыров получил медаль "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики".

Медаль Кадырову распорядился выдать уполномоченный по правам человека Чечни — "за выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан". А также "за мужество и принципиальность в вопросах о национальных интересах чеченского народа, приверженность традиционным ценностям и верность долгу", говорится в распоряжении.

Аналогичные награды получили мать и покойный отец Рамзана Кадырова, Ахмад Кадыров.

В принципе тут комментировать только портить. Просто если у вас возникнут вопросы о правах человека в Чечне, помните, что там Кадыров "заслуженный правозащитник". Больше вам ничего знать не надо.

Напомним, что Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Он непосредственно ответственен в многочисленных нарушениях прав человека в республике и за её пределами. Правозащитники считают его ответственным за похищения и убийства тех, кто его критикует.

С началом же полномасштабного российского вторжения в Украину Кадыров стал одним из главных пропагандистов войны. Евросоюз, США и другие страны ввели в отношении "заслуженного правозащитника" санкции.