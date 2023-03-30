Президент ОАЭ назвал сына наследным принцем Абу-Даби

Президент ОАЭ шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахайян в среду назвал своего сына наследным принцем Абу-Даби, а этот пост традиционно обозначает следующего президента в федеративной монархии ОАЭ.

Шейх Халед бин Мухаммад бин Заид — старший сын шейха Мухаммада бин Заида. Он является членом влиятельного Исполнительного совета Абу-Даби и органа национальной безопасности Эмиратов. Новое назначение ставит 43-летнего мужчину над более авторитетными и высокопоставленными членами правящей семьи Эмиратов в плане возможной преемственности.

Шейх Мухаммад бин Заид, часто известный просто как «МБЗ» и давний де-факто правитель ОАЭ, стал президентом в мае прошлого года, когда умер его сводный брат шейх Халифа. Из-за слабого здоровья шейх Халифа практически был отодвинут на второй план в течении многих лет.

В ходе еще одной перестановки правитель Эмиратов назначил своего брата шейха Мансура бин Заида Аль Нахайяна вице-президентом ОАЭ вместе с правителем Дубая шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

53-летний шейх Мансур бин Заид Аль Нахайян является владельцем футбольного клуба «Манчестер Сити».

Тахнун бин Заид, советник по национальной безопасности ОАЭ, был назначен заместителем правителя Абу-Даби вместе с Хаззой бин Заидом, еще одним братом президента.

Начальник службы безопасности (известный своими солнцезащитными очками-авиаторами), был назначен главой суверенного фонда благосостояния Абу-Даби в размере 790 миллиардов долларов в начале этого месяца. Тахнун уже возглавляет International Holding Company (IHC), обширный конгломерат, чья рыночная капитализация в 236 миллиардов долларов делает его более дорогим, чем Walt Disney или McDonald's.

Тахнун и Мансур — двое из шести братьев, известных как Бани Фатима, родившиеся у шейха Зайда бин Султана Аль Нахайяна, основателя ОАЭ, и его третьей жены, шейхи Фатимы. Среди них президент Эмиратов Мухаммад бен Заид.

Глобальный вес ОАЭ в последние годы увеличился. Дубай привлекает всех, от западных бизнесменов и инфлюенсеров в социальных сетях до российских олигархов. Как и их соседи по Персидскому заливу Катар и Саудовская Аравия, ОАЭ также выиграли от роста цен на энергоносители, усугубленного вторжением России в Украину.