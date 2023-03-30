РПК продлила прекращение огня до выборов в Турции

Рабочая партия Курдистана (РПК) заявила во вторник, что продлит свое одностороннее прекращение огня в конфликте с турецкими властями до президентских и парламентских выборов в Турции 14 мая.

Бесе Хозат, сопредседатель исполнительного совета вооруженной группировки, заявила связанному с РПК изданию, что выборы имеют историческое значение для «народов Турции» и что РПК решила сохранить свое «бездействие» в период выборов.

«Мы оценим это решение после выборов», — сказала она, добавив, что РПК продолжит принимать ответные меры, если попадет под огонь турецких сил.

Напомним, что РПК рассматривается Турцией, США и ЕС как террористическая группа из-за смертоносных атак, которые она совершала против гражданского населения с 1990-х годов (зато в России она такой не считается).

Группа потеряла значительное влияние и присутствие на юге Турции с тех пор, как в 2019 году Анкара начала новую стратегию противодействия ее боевикам на севере Ирака, используя современное оружие, такое как беспилотники, и строя десятки аванпостов. Стратегия отрезала РПК доступ в Турцию из ее основной базы в горах Кандиль в иракском Курдистане.

Хозат также заявила, что РПК поддерживает решение Демократической партии народов(ДПН) не выдвигать кандидата в президенты. «Мы находим манеру ДПН важной и ценной и в рамках ее принципов», — сказала она.

ДПН, представляющая более 10 процентов электората и считающаяся потенциальным влиятельным лицом, косвенно поддерживает кандидата от объединенной оппозиции Кемаля Кылычдароглу, председателя левоцентристской Республиканской народной партии (РНП). Однако она не может официально стать членом "Национального альянса" Кылычдароглу из-за возражений турецких националистических и консервативных партий.

В настоящее время ДПН борется в Конституционном суде Турции с попытками закрыть партию из-за ее связей с РПК, которые она отрицает. Ее лидеры решили выдвинуть своих кандидатов в парламент от другой политической организации под названием Партия левых зеленых (YSP), чтобы избежать возможного закрытия перед выборами.

Партия находится в союзе с другими левыми партиями, такими как Рабочая партия Турции и Лейбористская партия.