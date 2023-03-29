Азербайджан под прицелом шиитских террористов. Ситуация взрывоопасная

Нарастает конфронтация Азербайджана с проиранскими шиитскими экстремистами и стоящим за ними иранским режимом.

Вчера был обстрелян у своего дома депутат азербайджанского парламента Фазиль Мустафа, представляющий в нем национал-консервативную Партию Великого Порядка. К счастью, депутату удалось спастись и выжить, и после двух хирургических операций и извлечения пуль его состояние называют стабильным.

Фазиль Мустафа широко известен как последовательный борец с иранским влиянием в Азербайджане через шиитский фактор и неофициально как критик шиизма и сторонник суннитизации азербайджанцев. Поэтому неудивительно, что главными подозреваемыми в покушении на него стали именно проиранские шиитские экстремисты.

Последние отреагировали на это весьма нервозно. Организация "Хусейниюн" (аналог "Хезболы" для Азербайджана) заявила, что покушение устроено азербайджанскими властями с целью раздувания антииранских настроений, отметив при этом антишиитские взгляды депутата. А на одном из каналов, близких к иранскому "Корпусу Стражей Исламской Революции", было опубликовано, что "Исламская Республика Иран никогда не совершала и не будет совершать теракты" (!!), но что при этом они предупреждают "Бакинскую Республику, если она хочет связать свои деструктивные и раскольнические действия с Ираном, она должна ждать разрушительных политических и военных ответов". При этом, один из членов "Хусейниюн" Рза Агали на своем аккаунте не стал скрывать радости в связи с покушением "неизвестных" на "врага Ахль Бейт".



В этой связи стоит отметить, что незадолго до этого покушения азербайджанские спецслужбы провели рейд против ячеек "Хусейниюн" в Азербайджане. И не на пустом месте - в связи с ситуацией вокруг Карабаха и Зангезура Иран фактически открыто угрожает Азербайджану применением силы, как проводя военные маневры на границе, так и публикуя ролики с анонсом возможных массовых атак беспилотников "Шахед" по его территории.

По сути происходит то, о чем мы писали не раз - иранский режим вместо того, чтобы способствовать мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией, побуждая последнюю принять новую реальность, наоборот, подстрекает ее к провокационному поведению, давая понять, что в случае новой войны выступит на ее стороне. И в такой ситуации на деятельность проиранских ячеек и фанатиков в самом Азербайджане, конечно, нельзя смотреть сквозь пальцы, так как в случае начала такой войны они могут попытаться поднять восстание или развернуть террор внутри страны.

Ситуация крайне непростая. Враг очевидно рассчитывает на то, что занятая своими внутренними проблемами Турция не сумеет вступить в войну с Ираном в случае его нападения на Азербайджан. Правда, при этом возможным нападением на Иран периодически угрожает новое правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху, имеющим давние и крепкие отношения с Баку. Ему сейчас, судя по происходящему внутри самой этой страны, с одной стороны, не до войны, а с другой стороны, зачастую именно войны позволяют таким политикам переключить внимание общества на внешнюю угрозу. К слову, Иран с его постоянными протестами это касается то же...

Все это делает текущую ситуацию в отношениях Азербайджана с Арменией, за которую на этот раз может открыто встать Иран, самой взрывоопасной с момента 44-дневной Второй Карабахской войны. Просим у Всемогущего Аллаха защитить мусульман (не рафидитов).