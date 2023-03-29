Россия передала Ирану кибероружие в обмен на кибероружие

Россия передала Ирану свои разработки в области электронной разведки в обмен на поставки дронов-камикадзе, утверждают источники The Wall Street Journal.

Собеседники издания среди американских и иранских чиновников рассказали, что сотрудничество России и Ирана в области кибертехнологий активизировалось после того, как Тегеран согласился, помимо беспилотников, поставить Москве ракеты малой дальности, а также танковые и артиллерийские снаряды. В ответ Иран рассчитывает получить не только кибероружие, но также российские вертолеты, истребители и ракеты дальнего радиуса действия.

Россия и Тегеран заключили соглашение о сотрудничестве в киберсфере еще два года назад, однако Москва долгое время сопротивлялась передаче Тегерану своих электронных технологий, опасаясь, что они будут выставлены на продажу в даркнете. Однако после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия предоставила Ирану свои наработки в области слежения за средствами связи, подслушивающие и фотографические устройства и детекторы лжи.

По словам источников WSJ, Москва уже, вероятно, поделилась с Тегераном программным обеспечением для взлома мобильных телефонов и компьютеров оппозиционеров и диссидентов. Российские власти пришли к выводу, что преимущества развития военных отношений с Ираном перевешивают любые другие недостатки, считают собеседники газеты.

Как пишет газета, ссылаясь на документы исследовательского центра Citizen Lab университета Торонто, российская компания Protei Ltd начала поставлять программное обеспечение для цензурирования интернета иранскому мобильному оператору Ariantel.

По данным аналитиков по кибербезопасности, Protei Ltd разрабатывает аппаратное и программное обеспечение, предназначенное для помощи правительствам в мониторинге телефонных коммуникаций, электронной почты и транзакций по кредитным картам. Компания имеет контракты с Минобороны РФ.