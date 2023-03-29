В Гудермесе неизвестные обстреляли полицию, кадыровцы убили двух мужчин

В чеченском Гудермесе неизвестные обстреляли районный отдел полиции, двое нападавших убиты. В город прибыл Рамзан Кадыров, сообщается о стягивании силовиков. Сообщается, что кадыровцы начали похищения людей.

Нападение произошло поздно вечером 28 марта. Первым о перестрелке сообщил оппозиционный телеграм-канал NIYSO. По его информации, нападавшие приехали на машине с ингушскими номерами. Власти стянули к месту происшествия военную технику, в том числе, предположительно, тяжелую, и личный состав силовых структур. Также, по данным NIYSO, начались похищения людей кадыровцами.

Оппозиционный телеграмм-канал 1ADAT сообщил, что двое нападавших были убиты, в Гудермес прибыли Рамзан Кадыров, начальник силового блока Абузайд Висмурадов и глава МВД Руслан Алханов.

Также о перестрелке, в результате которой были убиты двое нападавших, чьи личности устанавливаются, и стягивании в Гудермес силовиков сообщил телеграм-каналы Mash и ВЧК-ОГПУ.

По предварительной информации оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, нападение могли совершить те же люди, которые накануне обстреляли пост полиции на границе Ингушетии и Северной Осетии, однако позднее Абдурахманов и NIYSO написали, что это, вероятнее всего, местные жители. Вскоре после полуночи Абдурахманов сообщил, что в Гудермесе снова слышна стрельба.

Одновременно министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев опубликовал в своем телеграм-канале два видео из Гудермеса, в которых заверяет, что обстановка в городе спокойная.

Позднее Кадыров заявил в своем телеграм-канале, что случившееся было проведенной по результатам отработки оперативной информации "спецоперацией" чеченских силовиков и спецслужб по "нейтрализации" двух "преступников".

"Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату", – утверждает глава Чечни. Он также добавил, что никто из силовиков или гражданских не пострадал.

Кадыров сопроводил публикацию видеороликом, в котором он, стоя рядом с телами убитых, дает комментарии на чеченском языке, в частности, заявляет, что родственники нападавших "должны знать, что делают их дети".

На другом видео вместе с Кадыровым в кадре – его 15-летний сын Адам, вице-премьер правительства Чечни Абузайд Висмурадов и республиканские министры по чрезвычайным ситуациям Алихан Цакаев и внутренних дел Руслан Алханов.

Сегодня уже стало известно, что следственное управление следственного комитета по Чечне возбудило уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

По официальной версии, они напали на силовиков, когда те проверяли информацию о вооруженных неизвестных людях в одном из частных домов. При этом в Следкоме подчеркнули, что нападавшие использовали огнестрельное оружие, о гранате в сообщении ничего не сказано. Следователи также установили личности убитых ответным огнем - это жители Гудермеса 1963 и 1989 года рождения, они были родственниками.

Напомним, что за день до этого, также около полуночи, неизвестные обстреляли пост полиции на границе Ингушетии и Северной Осетии у села Кантышево и скрылись с места происшествия. По неподтвержденным данным, нападавших было как минимум трое, они использовали автоматическое оружие и передвигались на автомобиле ВАЗ-21099 серебристого цвета. В результате нападения пострадали два силовика – оба госпитализированы с огнестрельными ранениями.