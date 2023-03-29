Кризис в Израиле решен за счет палестинцев

Находящийся под давлением израильского общества премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал своим партнерам по экстремистской коалиции новую национальную гвардию в обмен на соглашение о приостановке планов пересмотра судебной системы.

После беспрецедентных протестов и всеобщей забастовки в Израиле Нетаньяху объявил в понедельник вечером, что приостановит реализацию схемы пересмотра судебной системы.

Стремясь успокоить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и других экстремистов в коалиции, решительно поддержавших реформу судов, Нетаньяху также согласился на создание новой гражданской милиции под командованием Бен-Гвира.

Крайне правая партия «Еврейская сила», которую возглавляет Бен-Гвир, опубликовала заявление, подписанное совместно с офисом бланком премьер-министром.

Детали соглашения в последнюю минуту должны быть озвучены на заседании кабинета министров Израиля в воскресенье, на котором «будут внесены необходимые законодательные поправки».

В свою очередь, Бен-Гвир предоставил правительству срок до начала мая, чтобы попытаться утвердить противоречивые планы реформы путем переговоров и диалога с оппозиционерами.

«Мы сталкиваемся не с врагом, а с братьями, и я говорю, что у нас не может быть гражданской войны. Это кризис, который ставит под угрозу наше основное единство. Этот кризис требует, чтобы мы все действовали ответственно», — заявил Нетаньяху в публичном заявлении об отсрочке судебной реформы.

Создание Национальной гвардии, действующей под его непосредственным контролем, занимало одно из первых мест в списке требований Бен-Гвира с тех пор, как в ноябре прошлого года к власти в Израиле пришла нынешняя ультраправая правящая коалиция.

На прошлой неделе тот сказал Нетаньяху, что проголосует против государственного бюджета, если он не будет включать положения о национальной гвардии.

Предлагаемая сила, по мнению Ассоциации за гражданские права в Израиле, приведет к созданию «частного вооруженного ополчения ... под непосредственным контролем Бен-Гвира».

Бен-Гвир и его союзник Бецалель Смотрич из партии «Религиозный сионизм» неоднократно делали провокационные и расистские комментарии против палестинцев, даже находясь в правительстве.

Палестинцы с насмешкой отреагировали на известие о сделке, заявив, что внутренний кризис в Израиле был «решен за счет палестинцев».

Национальную гвардию называют «частным ополчением» Бен-Гвира, которое будет развернуто против палестинских граждан Израиля во время гражданских беспорядков.

«Нетаньяху достиг компромисса, чтобы остаться у власти и подавить протесты, бросив палестинцев на съедение волкам», — написала в Твиттере активистка Нур Одех из Рамаллаха.

«Палестинская кровь — это все, что нужно, чтобы защитить «израильскую демократию». Как показательно», — добавила она.