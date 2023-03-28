Российская пропаганда и новый фейк об "исламофобии" ВСУ

Вчера российские пропагандистские ресурсы разразились очередным фейковым видео с расстрелом "машины с женщиной и ребенком солдатами ВСУ".

Для тех, кто не видел этот шедевр Мосфильма, краткое содержание: солдат в форме ВСУ останавливает машину с женщиной и ребенком, заставляет ее говорить с ним на украинском, оскорбляет и унижает ее (называет ее "свиньей", русский язык называет "свинячей мовой"), а затем стреляет по ее автомобилю. Ко всему прочему, судя по имени, женщина должны быть мусульманкой, вероятно крымской татаркой.

Видеоролик на своей официальной странице в Twitter опубликовал даже МИД РФ: «В таком терроре живут украинцы: посмотрите, как украинские военные ругают и стреляют в мать с ребенком на заднем сиденье, называя ее «свиньей» и «подонком» просто за то, что... говорят по-русски. Говорят, никаких нацистов…».

Однако, особенно примечательно, что ролик у себя тут же опубликовали колониальные "исламоеды" вроде Раиса Сулейманова, с комментариями об "исламофобии" украинских военных. И при этом тот же Сулейманов открытым текстом указывает, что это должно быть опровержением именно нашему ресурсу, которое якобы настаивает на "райской жизни" мусульман в Украине.

С "опровержением" Сулейманов разумеется сел в лужу, как и МИД РФ и прочие z-пропагандисты (Рыбарь, Readovka, WarGonzo, вот это вот все). Понадобилось не так уж много времени, чтобы доказать, что видео явный фейк, на что указал даже "патриотический" пророссийский телеграм-канал "Записки ветерана", добавив, что россияне не научились пока снимать качественные фейковые видео.

С разоблачением постановочного видео во вторник выступило и Главное управление разведки украинского минобороны (ГУР). Как заявили в ведомстве, на то, что это низкокачественная постановка, указывают многие факты:

локация на оккупированной территории между Донецком и Макеевкой: поворот с окружной дороги на стрельбище ДНР.

украинские военные наносят на свои авто сплошные кресты (скорее даже плюсы +), а на видео - кресты вермахта, к тому же нанесены они сзади машины (чтобы попасть в камеру), а не сбоку, как должно быть

автомобильные регистраторы в Украине запрещены даже в глубоком тылу и на западе страны

кузов автомобиля, на котором якобы едут украинские военные, был изготовлен в России и никогда не поставлялся в Украину

некачественный монтаж: “На 1:35 военный в непосредственной близости от машины стреляет из автомата. Но громких звуков выстрелов нет. Окно машины открыто. Шел разговор через окно. Звука закрытия окна нет. Когда машина едет обратно, снова можно слышать, что окно открыто. Выстрел был, потому что на видео виден разлет гильз. В этот момент должен быть хоть какой-то звук”.

“Россияне пытаются и дальше очернить воинов ВСУ, показать их жестокими и неадекватными, а также создать конфликт с представителями мусульманского сообщества. На этот раз с крымскими татарами", - цитирует "Интерфакс-Украина" заявление ГУР.

Пропагандисты, включая Сулейманова, уже оперативно потерли свои разоблачения, хотя некоторые (например твиттер посольства РФ в Британии) на данный момент еще не успели. Хорошее напоминание о том, какими фейками живет z-пропаганда.

Но в целом хорошо заметно, как плотно работает эта пропаганда именно по мусульманам. Не так уж давно появилось видео, на котором "воины ВСУ" якобы сжигают Коран и режут на нем сало, при этом говорят на смешном языке, который по замыслу авторов видео должен звучать как украинский.

И вот теперь, спустя несколько дней после того, как Владимир Зеленский и министерство обороны Украины поздравили мусульман с наступлением Рамадана и напомнили о том, сколько мечетей и молитвенных домов были разрушены в результате российского вторжения, сколько мусульман стали беженцами, и сколько служит сейчас в рядах ВСУ, нам показывают видео с "исламофобскими всушниками". А кое-то еще и "полемизирует" с нами. Совпадение?

Ну и на всякий случай дисклеймер, если вдруг кто-то задается вопросом. Нет, райская жизнь для мусульман Украины, как и любой другой страны, возможна только в раю. В Украине мусульмане составляют меньшинство в окружении немусульманского большинства, и как обычно в такой ситуации, могут сталкиваться с кучей проблем. В украинском обществе есть своя доля исламофобии, в том числе среди солдат ВСУ, которые есть срез этого общества. В конце концов от исламофобии не застрахована даже такая страна как Турция.

Но чего там точно нет, так это системного крестоносного исламоедства, которое существует в России, где тебя могут посадить за хранение "Крепости мусульманина" или книг Саида Нурси, где тебе могут подбросить наркотики, чтобы посадить тебя за "незаконное" строительство мечети, где вас будут использовать как колониальные войска, кидая пушечным мясом на войну за русский мир, где издателям исламских книг дают тюремные сроки как маньякам, где мусульманскую политику определяет "экспертиза" Сулеймановых и Силантьевых, и где свободы нет не то что у мусульман, ее нет в принципе ни у кого. Вот именно против этого сражаются мусульмане Украины и союзные им братья из народов Северной Евразии.