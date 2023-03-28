Пакистанец возглавит правительство Шотландии

Правящая в Шотландии Шотландская национальная партия избрала Хумзу Юсафа своим новым лидером в понедельник после болезненного пятинедельного конкурса, выявившего глубокие разногласия в движении за независимость.

37-летний сын иммигрантов из Южной Азии станет первым азиатом и первым мусульманином на посту первого министра Шотландии с момента учреждения этого поста в 1999 году.

Юсаф, который в настоящее время является министром здравоохранения Шотландии, победил двух других шотландских законодателей в борьбе за место, которое стало вакантным после того как в прошлом месяце Никола Стерджен неожиданно ушла в отставку спустя восемь лет пребывания на посту лидера партии и полуавтономного правительства Шотландии.

Юсаф, который во вторник должен быть утвержден шотландскими законодателями на посту первого министра, сталкивается с проблемой объединения ШНП и активизации своей кампании за независимость Шотландии от Соединенного Королевства.

«Точно так же, как я буду руководить ШНП в интересах всех членов партии, а не только тех, кто проголосовал за меня, я буду руководить Шотландией в интересах всех наших граждан, независимо от вашей политической принадлежности», — сказал он в приветственной речи в Эдинбурге.

Юсаф почтил память своих покойных бабушки и дедушки, эмигрировавших из Пенджаба в Глазго более 60 лет назад.

«Они и представить не могли в своих самых смелых мечтах, что два поколения спустя их внук однажды станет первым министром Шотландии», — сказал он. «Мы все должны гордиться тем, что сегодня мы дали четкий сигнал: ваш цвет кожи, ваша вера не являются препятствием для руководства страной, которую мы все называем домом».

Юсуф с ранних лет участвовал в деятельности различных общественных организаций, включая Islamic Relief, британской благотворительной мусульманской организации, которую подозревали в связях с ХАМАС. В 2005 году будучи студентом Университета Глазго, он вступил в Шотландскую национальную партию. Выступления тогдашнего лидера партии Алекса Салмонда и антивоенной активистки Роуз Джентл, выступавших против войны в Ираке, убедили его в том, что независимость будет единственным способом для Шотландии избежать войны. Он начал активную кампанию за ШНП, в том числе на выборах в шотландский парламент 2007 года, в результате которых было сформировано первое правительство ШНП в Шотландии, а Юсаф получил первую работу в шотландском парламенте в качестве помощника Башира Ахмада, первого шотландского депутата-мусульманина.

72 000 членов ШНП предпочли Юсуфа министру финансов Шотландии Кейт Форбс, а депутат Эш Риган заняла третье место.

Юсафа многие считают кандидатом, который будет продолжать политику Стерджен, так как разделяет либеральные социальные взгляды уходящего лидера. И в этом смысле, увы, но никаких иллюзий быть не должно - никакой действительно консервативный мусульманин, верный своей религии в этих вопросах, сегодня такую карьеру не сделает.

Для тех, кто не в курсе, Никола Стерджен привела ШНП к доминирующему положению в шотландской политике, но при этом потерпела неудачу в своей цели вывести Шотландию из Соединенного Королевства и разделила партию спорным законом о правах трансгендеров.

Три кандидата на ее место разделяют цель независимости, но различаются в своем экономическом и социальном видении Шотландии.

32-летняя Форбс — христианка-евангелистка, которую критиковали за то, что она сказала, что ее вера помешала бы ей проголосовать за разрешение однополым парам вступать в брак, если бы она была депутатом, когда Шотландия легализовала однополые браки в 2014 году.

И Форбс, и 49-летняя Риган выступили против законопроекта, отстаиваемого Стерджен, который призван облегчить в Шотландии легальную смену пола.

ЛГБТ активисты разумеется приветствуют этот законопроект, но он столкнулся с противодействием со стороны некоторых членов ШНП, заявивших, что он игнорирует необходимость защиты мест для женщин одного пола, таких как приюты для жертв домашнего насилия и кризисные центры для жертв изнасилования. Говоря иначе, ряд ЛГБТ повестка здесь входит в противоречие со строго феминистской повесткой (в классическом понимании), которая утверждает, что женщины должны быть защищены от мужчин, даже если те мужчины называют себя женщинами.

Так вот именно Юсаф пообещал продвигать законопроект, который был принят шотландским парламентом, но заблокирован правительством Великобритании.