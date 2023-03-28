Саудовская Аравия: десятки паломников погибли в результате аварии автобуса

По меньшей мере 20 человек погибли после того, как автобус с паломниками врезался в мост, перевернулся и загорелся на юго-западе Саудовской Аравии.

Инцидент произошел в понедельник в южной провинции Асир, граничащей с Йеменом. Это случилось в первую неделю Рамадана, напряженное время паломничества (умры), и всего за несколько месяцев до того, как миллионы мусульман должны совершить хадж.

«По предварительной информации, которую мы сейчас получили, число погибших в этой аварии достигло 20, а общее количество раненых — около 29», — сообщил государственный телеканал «Аль-Эхбария».

В сообщении говорилось, что жертвы были «разных национальностей», но не упоминалось из каких стран.

Канал сообщил, что у автобуса были «проблемы с автомобилем», в то время как частная газета «Оказ» сообщила, что авария произошла из-за проблем с тормозами. Затем автобус «врезался в мост, перевернулся и загорелся».

На кадрах, транслировавшихся по каналу "Аль-Эхбария", видно, как репортер стоит перед чем-то вроде сгоревшего корпуса автобуса.

Перевозка верующих по святым местам Саудовской Аравии — опасная задача, особенно во время хаджа, когда на дорогах может быть хаос, а автобусы создают бесконечные пробки.

В 2016 году около 19 человек погибли, когда автобус перевернулся на шоссе, соединяющем Медину и Мекку, еще 22 человека получили ранения.

Четыре британских паломника погибли и 12 получили ранения в Саудовской Аравии, когда их автобус столкнулся с бензовозом в апреле 2018 года.

В октябре 2019 года около 35 иностранцев погибли и еще четверо получили ранения в результате столкновения автобуса с другим тяжелым транспортным средством недалеко от Медины.