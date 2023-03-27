Ахмед Закаев заявил о 26 000 пленных в Чечне

Ветеран чеченского национально-освободительного движения Ахмед Закаев оценил общее число военнопленных и политзаключенных на территории Чечни в 26 000 человек.

В интервью изданию "Украинская правда" Закаев заявил, что военными и политическими заключенными, исходя из Женевской конвенции, он считает всех жителей Чечни, которые сейчас находятся в местах лишения свободы, за исключением некоторого процента криминалитета (какой именно процент – он не уточнил). Политик сказал, что российские власти репрессировали людей по одному признаку – их симпатий сторонникам независимости республики.

В будущем, по словам Закаева, представители Ичкерии намерены привлечь ответственных за преследования уроженцев Чечни к ответственности в соответствии с международным законодательством.

Общее число пленных уроженцев Чечни по окончании двух войн в республике официально не называется. По данным ликвидированного и вновь созданного правозащитного центра "Мемориал" и организации Human Rights Watch, за время двух войн каждый пятый житель Чечни подвергся фильтрации, то есть до нескольких тысяч человек. Член совета "Мемориала" Александр Черкасов говорил, что лишь в первый месяц второй войны в Чечне были схвачены около тысячи человек – до освобождения дожили не все. Так, из 72 взятых в плен в Комсомольском в марте 2000 года выжили лишь 12 человек.

В апреле прошлого года представители чеченской диаспоры провели пикет против замалчивания преступлений, совершенных политическими и военными силами России в отношении жителей Чечни. Акция прошла перед зданием Международного уголовного суда в Гааге. Тогда президент международной ассоциации "Мир и права человека" Саид-Эмин Ибрагимов заявил, что в 2014 и 2018 годах представители Ичкерии подали в международный суд два заявления о преступлениях российских войск во время двух войн в Чечне - разбирательства пока не начались.