Два израильских солдата были ранены в результате стрельбы на Западном берегу

Два израильских солдата были ранены в результате стрельбы из проезжающего автомобиля, ответственность за которую взяла на себя палестинская вооруженная группировка в городе Хавара на оккупированном Западном берегу.

Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) заявил в субботу, что стрелял в солдат. Военные заявили, что преследуют подозреваемого.

Это была уже третья стрельба за месяц в Хаваре, городе, который в последние недели стал центром израильских военных рейдов и буйства поселенцев.

Инцидент вызвал опасения эскалации во время священного месяца Рамадан, который частично совпадает с еврейским празднованием песаха. В прошлом в это время нередко вспыхивало насилие.

Впрочем, как сообщают наблюдатели любая надежда на то, что это будет спокойное начало священного месяца Рамадан, испарилась в эту первую субботу месяца.

Сразу после стрельбы главная улица, ведущая в Хавару, и магазины были закрыты, а контрольно-пропускные пункты вокруг города не позволяли людям пройти.

Израильские СМИ сообщили, что десятки поселенцев провели акцию протеста у входа в Хавару после субботней стрельбы, и что израильские силы не позволили им войти в город.

Более менее мирно прошла первая пятничная молитва в иерусалимской Аль-Аксе.

В субботу вечером израильская полиция заявила, что они вошли в святыню, чтобы вывести некоторых верующих, оставшихся в мечети после ночных молитв, заявив, что те якобы планировали «нарушить общественный порядок» и сорвать ранние утренние молитвы и посещения израильтян и туристов. Хотя ни для кого не секрет, что мусульмане часто проводят ночи Рамадана в мечетях, молясь и читая Коран всю ночь.

На прошлой неделе израильские и палестинские официальные лица на встрече в Египте взяли на себя обязательства по снижению эскалации насилия во время Рамадана.

Насилие, связанное с израильскими поселенцами в отношении палестинцев, достигло самого высокого уровня с 2006 года, сообщила Организация Объединенных Наций.

В 2023 году ежедневно регистрировалось в среднем три случая насилия в день, по сравнению с двумя случаями в день в 2022 году и одним случаем в день в 2021 году.