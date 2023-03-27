Украина: история двух мечетей

В пятницу, 24 марта, в украинском городе Львов прошло открытие мечети и исламского религиозно-культурного центра на ул. Щирецкая, 36 на территории ТИК «Южный». Это уже четвертая в городе такая мусульманская ячейка, но она единственная, у которой есть мечеть с минаретом, сообщает Zahid.net.
Руководитель Координационного центра Меджлиса крымскотатарского народа по гуманитарным вопросам Эльвин Кадыров поблагодарил всех, кто принял участие в создании центра.
«Крымские татары, проживающие во Львове, очень радуются, что открылось такое особое место. Место молитвы, которая сейчас очень нужна нам всем: кому в окопе, кому в оккупации, кому в тюрьмах. Мы открыты для диалога с представителями разных национальностей и конфессий, ведь Украина многонациональное и многоконфессиональное государство. Приглашаем посетить наш центр и объединяться ради победы добра над злом », – сказал Эльвин Кадыров.
От Львовского облсовета собравшихся поздравила заместитель управляющего делами Мирослава Туркало. Кроме этого центра, на Львовщине есть еще четыре таких культурных центра – три во Львове, еще одна в Дрогобыче. В частности, с 2015 года во Львове действует Исламский культурный центр имени Мухаммада Асада.
Отметим, что Львов давно и прочно считается неформальной столицей украинского национализма, того самого страшного "бандеровского нацизма", которым нас пугают российские пропагандисты. И исторически его связь с исламским миром была куда слабее, чем связь многих городов России или даже южной Украины. Тем не менее, мусульмане Украины спокойно открывают мечеть, без опасений, что их загрызут "бандеровцы".
А вот другой украинской мечети, в городе Бахмут, пришлось столкнуться с русским миром. Двухэтажную мечеть не успели достроить до начала "освобождения", но в здание приходили молиться мусульмане, в том числе мусульманские бойцы ВСУ. Результат российского нападения вы видите на фотографиях до и после.
Ждем какого-нибудь российского колониального агента, который сочинит нам историю про кадыровский "джихад" или "восстановление".