Украина: история двух мечетей

В пятницу, 24 марта, в украинском городе Львов прошло открытие мечети и исламского религиозно-культурного центра на ул. Щирецкая, 36 на территории ТИК «Южный». Это уже четвертая в городе такая мусульманская ячейка, но она единственная, у которой есть мечеть с минаретом, сообщает Zahid.net.

Руководитель Координационного центра Меджлиса крымскотатарского народа по гуманитарным вопросам Эльвин Кадыров поблагодарил всех, кто принял участие в создании центра.

«Крымские татары, проживающие во Львове, очень радуются, что открылось такое особое место. Место молитвы, которая сейчас очень нужна нам всем: кому в окопе, кому в оккупации, кому в тюрьмах. Мы открыты для диалога с представителями разных национальностей и конфессий, ведь Украина многонациональное и многоконфессиональное государство. Приглашаем посетить наш центр и объединяться ради победы добра над злом », – сказал Эльвин Кадыров.