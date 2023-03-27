Что происходит в Израиле и почему это важно для мусульман?

Израиль охвачен беспрецедентными для этого государственного образования протестами, значение которых выходит далеко за его пределы.

Причиной массовых выступлений, забастовок, череды отставок и увольнений министров и дипломатов стали планы правительства вернувшегося к власти Биньмина Нетаньяху провести судебную реформу в стране. И очень важно понять, о чем идет речь и какими могут быть последствия этого.

Израиль является парламентской республикой, которой в общем правят те, кто побеждает на парламентских выборах. Редко это бывает одна партия, чаще, как в последние годы - их коалиция, которая формирует свое правительство.

Однако парламентские большинство и правительство вынуждены править страной в определенных юридических рамках, которые устанавливает Верховный Суд, способный блокировать принятие законов или отменять их. При этом сам Верховный Суд формируется непросто - судей назначает Президент после их выдвижения Комиссией по назначению судей, состоящей из министра юстиции, представителя правительства, представителей правящей и оппозиционной партий или коалиций парламента, представителей ассоциации адвокатов, двух действующих судей, иногда - генерального прокурора и декана юридического факультета Еврейского Университета.

Нетаньяху, собравший коалицию ультрасионистских и религиозно-сионистских партий, захотел реформировать эту систему так, чтобы парламентское большинство смогло преодолевать запреты Верховного Суда и в большей степени определять его состав. Зачем ему это нужно?

Дело в том, что юридический и судебный истеблишмент Израиля является носителем современных западных представлений о правовом государстве и демократии, тогда как Нетаньяху является лидером сил, желающих превратить Израиль в фундаменталистское, автократическое иудейское государство. В самом еврейском обществе сторонников той и другой линий примерно поровну, не считая израильских арабов, позиция которых в израильской политике в последнее время все больше влияет на то, кто будет формировать правящую коалицию. При этом из-за высокой рождаемости религиозных евреев становится все больше и, пользуясь этим, они хотят иудаизировать Израиль, в то время, как другая часть еврейского общества, напротив, хочет его либерализации.

Именно Верховный Суд как независимая от парламентского большинства институция стоит на пути планов по иудаизации Израиля, и именно поэтому попытку Нетаньяху отнять у этого суда его полномочия и подчинить его парламентскому большинству противники Нетаньяху восприняли как начало захвата им страны.

Тут сразу возникает несколько соображений.

А как на это смотреть мусульманам? С одной стороны, сторонники религиозных ценностей Людей Книги нам должны быть ближе, чем те, кто хотят продвигать феминизм, лгбт и прочие "прогрессивные ценности". С другой стороны, проблема в том, что конкретно эти сторонники религиозных ценностей хотят сжить со свету наших единоверцев в Палестине и нашу религию в Иерусалиме, выступая за строительство новых еврейских поселений на палестинских землях и стремясь к строительству иуйдейского Храма в Аль Кудсе.

Это, конечно, не означает, что нам нужно поддерживать тех, кто открыто продвигает нечестие, но это означает, что мусульманам выгоднее такая система, при которой ни у одной из этих сторон нет полноты власти, а политическая система строится на баллансе интересов, что позволяет иметь свои голос и влияние и арабо-мусульманских избирателям. Конечно, настолько, насколько это возможно в чужом государстве, созданном на их землях...

При этом данную ситуацию можно экстраполировать с Израиля и на другие страны. В частности, очень важные выборы сейчас предстоят в Турции, и кто бы на них не победил, очевидно, что перевес победителя над побежденным будет минимальным, а турецкое общество продолжит состоять из двух крупных лагерей - сторонников и противников власти, и разных составляющих со своими интересами внутри каждого из них.

И в этом смысле история с судебной реформой демонстрирует нам, что в таких сложно организованных обществах победить на выборах и возглавить правительство - это одно, а переделать систему под себя и свой проект это совсем другое. Попытка Нетаньяху воспользоваться победой на выборах, чтобы переделать под себя страну поставила Израиль перед угрозой гражданской войны, и он уже заявил о том, что приостановит эту реформу.

Тем не менее, сама эта ситуация показала уязвимость Израиля, которая стратегически будет возрастать по мере того, как, с одной стороны, будет расти количество религиозных евреев, а с другой стороны, будут радикализироваться сторонники "прогрессивных идей". И не надо быть великим аналитиком, чтобы понять, что в перспективе это может привести к такому кризису этого государство, из которого оно уже не сможет выйти в прежних границах и виде.

Сумеют ли этим воспользоваться мусульмане, вот вопрос. А второй вопрос, от которого в немалой степени зависит ответ на первый - не будут ли соседние мусульманские страны к тому времени заложниками аналогичных процессов?