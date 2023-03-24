Косово-Украина: к годовщине Крушинской резни

"Примерно 25 марта 1999 года деревни Велика-Круша и Мали-Круша/Krushe e Mahde и Krushe e Vogel (муниципалитет Ораховац/Раховец) подверглись нападению сил СРЮ (Союзной республики Югославия - прим.ГИ) и Сербии.

Жители деревни укрылись в лесном массиве за пределами Великой Круши, где они могли наблюдать, как полиция систематически грабила, а затем сжигала дома жителей деревни.

Примерно утром 26 марта 1999 года сербская полиция обнаружила жителей деревни в лесу.

Полиция приказала женщинам и маленьким детям покинуть этот район и отправиться в Албанию. Затем полиция обыскала мужчин и мальчиков и забрала у них документы, удостоверяющие личность, после чего их заставили идти к нежилому дому между лесом и Малой Крушей.

Когда мужчины и мальчики собрались в доме, сербская полиция открыла по ним огонь.

После нескольких минут стрельбы полицейские забросали мужчин и мальчиков сеном и подожгли его, чтобы сжечь тела. В результате расстрела и поджога сербская полиция убила примерно 105 косовских албанцев, мужчин и мальчиков."



Это фрагмент из обвинительного заключения Международного уголовного суда в Гааге, осудившего сербского лидера Слободана Милошевича за военные преступления на пожизненное заключение.

Более 100 мужчин и подростков старше 13 лет, косовских мусульман, ровно 14 лет назад были убиты сербскими живодерами, точно также как они убивали годами ранее мальчиков и мужчин в Сребренице, в январе того же 1999 года в Рачаке и других местах. Детей и женщин выгнали в Албанию. Помяните всех их в своих дуа в эти дни.

А на фотографии сверху: надпись на российском снаряде в наши дни в Украине. Идейные и не только братушки тех самых сербских головорезов сегодня устраивают такой же геноцид в Украине. И более того, не скрывают, что в Украине они еще и сражаются за продолжение геноцида косовских мусульман.

Русско-сербские Z телеграм-каналы пишут о "привете" от русских артиллеристов, приуроченном к 24 марта, годовщине начала операции НАТО в Югославии. Резня в Круше, которая случилась ровно на следующий день после начала операции, как раз стала подтверждение того, что НАТО в тот момент была на правильной стороне истории.

Ну а все российские "муфтии", блоггеры, колониальные эксперты под маской "востоковедов", аплодирующие "СВО" и "освобождению" оккупированных украинских земель - вы все участвуете в крестовом походе "за сербское Косово". Именно так и только так мы будем вас воспринимать.