Трех студентов из Ингушетии обвинили в хранении взрывчатых веществ

В Ингушетии возбудили уголовное дело по статье об изготовлении и хранении взрывчатых веществ против трех пропавших студентов медицинской академии Астрахани, которые ранее были объявлены в розыск. Об этом сообщают Кавказ.Реалии, со ссылкой на телеграм-каналы Baza и Sapa Kavaz.

22 марта сотрудники ингушского Центра "Э" при поддержке спецназа задержали 22-летнего Малика Гандалоева и Арсена Гаммадова недалеко от села Алхасты, утверждает Baza. На месте силовики якобы обнаружили тайник, где лежало самодельное взрывчатое устройство с поражающими элементами. Такое же дело возбудили и на Рамазана Гандалоева, но он все еще находится в розыске.

Напомним, братья Гандалоевы из Ингушетии и Арсен Гаммадов из Дагестана 27 февраля выехали в Ингушетию из Астрахани и пропали. Помимо родственников, их также разыскивала полиция - по данным СМИ со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону, спецслужбы подозревают пропавших в планировании теракта.

Как сообщала 21 марта газета "Ингушетия" со ссылкой на свой источник, Малика Гандалоева опознала сотрудница магазина в селе Алхасты Сунженского района республики – она сообщила об этом отцу братьев. Он отправился на поиски сыновей вместе с родственниками, позже к ним подключилась полиция, но, по данным газеты, найти их не удалось.

Однако 22 марта предположительно связанный с силовиками анонимный телеграм-канал "Розыск Ингушетия" сообщил, что трое студентов были задержаны силовиками в "горно-лесистой местности Сунженского района". Силовики якобы выясняют мотивы и других причастных к побегу людей. Эту версию подтверждает также телеграм-канал Mash Gor без ссылки на источники.

Комментариев от следственного управления следкома по республике, а также от ГУ МВД Ингушетии пока не последовало.

Мать братьев Гандалоевых записала видеообращение, в котором она призывает сыновей "не причинять людям зла" и "вернуться домой", а также просит всех, располагающих информацией о пропавших студентах, сообщить об этом. Позже родственники братьев объявили о денежном вознаграждении за информацию о них.