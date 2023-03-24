Палестинцы обратятся в Гаагу с призывом арестовать израильского расистского министра

Палестинская администрация (ПА) обратится в Международный уголовный суд (МУС) с призывом арестовать экстремистски настроенного министра финансов Израиля Белазеля Смотрича после расистских ремарок в понедельник.

Крайне правый израильский министр отрицал существование палестинцев во время подстрекательской речи в Париже, стоя у кафедры, на которой была карта, используемая еврейскими экстремистами, с изображением «Великого Израиля», покрывающего оккупированный Западный берег и Иорданию.

«Мы будем просить МУС немедленно выдать ордер на арест этого террориста-расиста, который своими заявлениями нарушил все правила», — заявили в МИД ПА.

Комментарии Смотрича вызвали шквал критики со стороны международного сообщества, в том числе из Франции, где состоялось выступление.

«Мы призываем лиц, призванных на высокие посты в правительстве Израиля, проявлять необходимое достоинство, уважать достоинство других и воздерживаться от любых действий или заявлений, которые могут способствовать эскалации напряженности», — заявили в МИД Франции.

Парламент Иордании, возмущенный этим замечанием и картой «Великого Израиля», в среду проголосовал за высылку израильского посла в Аммане в знак протеста.

США также упрекнули посла Израиля в Вашингтоне Майкла Херцога за одобрение кнессетом закона 2005 года, отменяющего эвакуацию четырех поселений на Западном берегу.

Ранее в этом месяце Смотрич вызвал всеобщее осуждение после призыва к уничтожению Хавары после ужасного набега на палестинскую деревню израильских поселенцев.

По сообщению Гаарец, во вторник представитель крайне правого израильского парламентария поделился видео, призывающим стереть Хавару .

«Все дома в селе должны быть снесены. Это разрешено, это этично, это законно… Так делается работа», — говорится в ролике.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в конце 2022 года сформировал правительство, в которое вошли несколько неоднозначных крайне правых деятелей.

С тех пор израильский лидер был втянут в серию споров по поводу комментариев и действий своих министров и увяз во внутренней битве с оппозицией по поводу своих планов по капитальному ремонту судебной системы.