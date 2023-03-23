Великобритания в среду начала независимое судебное расследование предполагаемых незаконных убийств, совершенных ее военнослужащими в Афганистане в период с 2010 по 2013 год.

В ходе расследования будет рассмотрен ряд операций по задержанию и то, как военная полиция расследовала заявления о правонарушениях, и в частности, были ли какие-либо сокрытия.

Начав расследование, старший судья Чарльз Хэддон-Кейв призвал всех, у кого есть информация, сообщать о том, что им известно.

Семьи восьми человек, в том числе трех мальчиков, которые, как утверждается, были убиты британским спецназом в ходе двух отдельных инцидентов во время ночных рейдов в 2011 и 2012 годах, приветствовали расследование, когда оно было объявлено в декабре прошлого года.

«Мы живем надеждой, что виновные однажды будут привлечены к ответственности», — сказал тогда член семьи Нурзай, пострадавшей от британских военных.

«Более 10 лет назад я потерял двух своих братьев, молодого зятя и друга детства, всех мальчиков, у которых впереди была жизнь.

«На меня надели наручники, избивали и допрашивали возле дома нашей семьи британские солдаты.

«Мои родственники и друг получили выстрелы в голову, когда сидели и пили чай», — сказал член семьи.

Член семьи Сайфулла добавил, что они «чрезвычайно счастливы, что есть люди, которые достаточно ценят гибель моей семьи, афганцев, чтобы провести расследование».

Выступая после официального начала расследования в среду, Тесса Грегори, партнер юридической фирмы Leigh Day, сказала, что ее клиенты с нетерпением ждут помощи следственной группе, «поскольку они стремятся установить правду, которая слишком долго скрывалась».

«В течение многих лет секретности и сокрытия наши клиенты неустанно боролись за справедливость в отношении смерти своих близких, и они надеются, что теперь будет пролит яркий свет на действия и командование британского спецназа в Афганистане».

Хэддон-Кейв сказал, что «важно, чтобы любой, кто нарушил закон, был направлен в соответствующие органы для расследования».

«В равной степени с тех, кто не сделал ничего плохого, должно быть рассеяно облако подозрений.

«Это имеет решающее значение как для репутации вооруженных сил, так и для страны».

Независимое установленное законом расследование было заказано министром обороны Беном Уоллесом в соответствии с Законом о расследованиях 2005 года.

Ну а напоследок вопрос. Вы можете представить, чтобы Шойгу заказал расследование преступлений российских живодеров в Буче? И мы не можем.