В Палестине насилие не прекращается даже в Рамадан

Израильские силы убили палестинца во время рейда на оккупированном Западном берегу, заявили палестинские официальные лица и израильская полиция. Очевидно, израильское насилие не будет прекращаться даже во время священного месяца Рамадан.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что 25-летний Амир Абу Хадиджа был убит выстрелом в голову в городе Тулькарем в четверг. По сообщениям палестинских СМИ, большие толпы вышли на улицы в знак протеста против убийства Абу Хадиджи, когда его тело было доставлено в больницу.

В заявлении израильских силовиков говорится, что полицейское подразделение участвовало в рейде рано утром в четверг с целью ареста палестинца, которого оно подозревало в причастности к нескольким нападениям с применением огнестрельного оружия. Силовики окружили дом, в котором он находился, и открыли огонь по мужчине после того, как он направил на них оружие, заявили в полиции.

Бригада Тулькарем, одна из нескольких новых вооруженных группировок, появившихся на Западном берегу за последний год, заявила, что Абу Хадиджа был одним из ее основателей.

Активист палестинского движения ФАТХ Мурад Друби сообщил местным СМИ, что израильские силы штурмовали Шуфу, район в Тулькареме, и закрыли главный въезд для транспортных средств и жителей, а затем окружили дом, в котором прятался Абу Хадиджа.

По сообщениям палестинских СМИ, израильтяне также арестовали владельца квартиры, в которой был убит Абу Хадиджа.

В предыдущие годы в Рамадан израильская полиция уже нападала на палестинцев, собравшихся вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

В 2021 году изгнание палестинских семей из их домов в Иерусалиме стало катализатором массовых палестинских протестов в Израиле и на оккупированной палестинской территории.

Рейды израильских силовиков на мечеть Аль-Акса во время Рамадана еще больше усилили напряженность, и четыре дня спустя началось 11-дневное израильское наступление на Газу, якобы в ответ на ракеты, выпущенные ХАМАС по Израилю.