Рамадан 2023

Редакция "Голоса Ислама" поздравляет всех братьев и сестер мусульман с наступлением священного месяца Рамадан.

Нет нужды напоминать, что этот Рамадан, как и предыдущий, приходится на очень тяжело время. К этому уже стоит привыкнуть. Мы желаем всем нам и вам использовать благое время Рамадана как тихую гавань. Читайте Коран, выстаивайте таравих, делайте дуа, и конечно же, держите обязательный пост.

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Всемогущий и Великий Аллах сказал: “Любое дело сына Адама делается им для себя же, кроме поста, ибо, поистине, он — ради Меня, и Я воздам за него» (Аль-Бухари)

Пусть поклонение этого месяца укрепит наш иман и придаст нам больше сил, чтобы достойно встретить все испытания от Всевышнего.

И не забудьте в своих дуа помянуть тех, кто сражается и путешествует на Его пути. Амин.

Рамадан мубарак!