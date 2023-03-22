Сильное землетрясение в Пакистане и Афганистане унесло жизни как минимум 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли и более 90 получили ранения в Пакистане и Афганистане в результате землетрясения магнитудой 6,5, произошедшего поздно вечером во вторник.

По словам представителя пакистанского правительства, по меньшей мере девять человек погибли и 44 получили ранения на северо-западе Пакистана, а в больницах северной провинции Хайбер-Пахтунхва ночью было введено чрезвычайное положение.

По меньшей мере четыре человека погибли и 50 получили ранения в Афганистане, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Афганистана.

Власти заявили, что дома и здания в обеих странах также были повреждены.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение ощутили на площади более 1000 километров (621 милю) около 285 миллионов человек в Пакистане, Индии, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане, Афганистане и Туркменистане.

По данным Геологической службы США, эпицентр находился в горах Гиндукуш, в малонаселенной северо-восточной афганской провинции Бадахшан, в 40 км к юго-востоку от поселка Джурм, на значительной глубине 187 км.

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва высокопоставленный провинциальный чиновник Абдул Басит сообщил, что помимо погибших и раненых по меньшей мере 19 домов были повреждены.

Шафиулла Рахими, представитель министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана, заявил поздно вечером во вторник, что два человека погибли в восточной провинции Лагман.

Большая часть Южной Азии сейсмически активна, потому что тектоническая плита, известная как Индийская плита, вдавливается на север в Евразийскую плиту.

В прошлом году землетрясение магнитудой 6,1 на востоке Афганистана унесло жизни более 1000 человек.

В 2005 году по меньшей мере 73 000 человек погибли в результате землетрясения силой 7,6 балла, которое произошло на севере Пакистана.